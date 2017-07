Mario Cortés se enzarza en una polémica en redes por el sueldo de los bomberos El acalorado debate generado a través de avrios tuits ha tenido su continuación este lunes en la comisión plenaria de Seguridad JESÚS HINOJOSA Málaga Lunes, 17 julio 2017, 14:37

El conflicto laboral existente entre el equipo de gobierno municipal y los trabajadores del Cuerpo de Bomberos pasó este fin de semana a las redes sociales a raíz de los comentarios que el concejal de Seguridad, Mario Cortés, efectuó en Twitter. “La transparencia es buena, permite al ciudadano conocer la verdad. Próximamente hablaremos de sueldos y complementos en Bomberos del Ayuntamiento de Málaga”, anunció el edil en un tweet que ha tenido 275 respuestas. A raíz de algunas críticas que tuvo este comentario, Cortés llegó a mostrarse partidario de comparar los sueldos de los bomberos con los de los políticos. “Sería un ejercicio muy ilustrativo. A ver si algún bombero se anima”, llegó a responder en Twitter, lo que levantó todavía más críticas a su postura.

Este acalorado debate en las redes sociales ha tenido su continuación este lunes en la comisión plenaria de Seguridad, a raíz de una moción del grupo Málaga para la Gente. El debate de la propuesta ha comenzado con la intervención de José Antonio Jiménez del Corral, portavoz de los bomberos, quien ha aseverado que, a pesar del “veneno que destila Mario Cortés, yo arriesgaría mi vida por salvar la suya”. “Cada vez que habla trata de denigrarnos”, ha remarcado este representante de los trabajadores del cuerpo, que ha calificado la acción política del edil de Seguridad como la de “una marioneta”.

Cortés se ha sentido especialmente molestó por este calificativo, si bien ha tenido un tono menos provocativo en su intervención que el mostrado este pasado fin de semana en Twitter, respecto a lo que ha apuntado que ha “aprendido” la lección y no volverá a hacer uso de las redes sociales para abordar este conflicto laboral. “Seguiremos negociando en la mesa técnica creada al efecto, pero no cederemos a unos intereses que no son los generales”, ha remarcado. “Si se me insulta o se me acosa no pasa nada, me siento satisfecho con mi trabajo”, ha añadido el concejal.