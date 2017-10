Mario Cortés cree que los bomberos «han perdido el Norte» Imagen de los bomberos de la capital en huelga (archivo). / Salvador Salas El concejal de Seguridad considera que erosionan la imagen de todo el cuerpo al no asistir a los cursos de formación JUAN SOTO Málaga Martes, 3 octubre 2017, 14:04

El concejal de Seguridad, Mario Cortés, ha vuelto a cargar contra los bomberos después de que estos no hayan asistido a los cursos de formación previstos. El edil considera que los bomberos de la capital «han perdido el Norte» ya que existen muchas formas de reivindicar «sin poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos». Y más teniendo en cuenta que los cursos trataban sobre nuevos métodos de actuación y habían sido demandados por ellos. «Cómo le explican a la ciudadanía, después de años pidiendo un grupo especialista en inundaciones, que no se les ocurre otra cosa que no asistir a la formación a un mes de comenzar la temporada de lluvias», se preguntó.

Cortés considera que los bomberos ya han cruzado en más de una ocasión «una línea roja que pensaba que no querrían cruzar», como cuando no atendieron las llamadas para actuar ante varios incendios producidos de forma simultánea. «Sólo pido cordura. Son cursos a los que quieren venir incluso bomberos de otras ciudades. Esperemos que sepan cómo reconducirlo para que no se quede la seguridad de los ciudadanos al margen», resumió.

Estas manifestaciones se producen después de que los bomberos de Málaga secundaran ayer por primera vez la huelga que iniciaron a mediados de marzo para reclamar mejoras en el servicio y en sus condiciones laborales y no acudieran al curso de rescates acuáticos. «No queremos que nos vuelvan a criminalizar. Ésta es la única oportunidad que tenemos para hacer huelga sin que los ciudadanos se vean perjudicados», apuntaron desde el comité de huelga.