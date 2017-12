Manolo, el empleado del Área de Movilidad que ha hecho millonarios a sus compañeros y a una concejala 00:25 Manolo, en el centro, es el empleado del Área de Movilidad que ha llevado la suerte a sus compañeros. / SUR | Vídeo: Pedro J. Quero El Gordo de la Lotería de Navidad ha cambiado la vida a los trabajadores del departamento municipal, en el que se habían repartido más de 70 décimos del número premiado PABLO MARINETTO Viernes, 22 diciembre 2017, 15:30

La jornada discurría tranquila en el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga hasta las 11.54 de la mañana, momento en el que los niños de San Ildefonso cantaban el premio Gordo del sorteo de la Lotería de Navidad, el 71198. En un visto y no visto, la vida de más de medio centenar de trabajadores cambiaba radicalmente y todo gracias a Manolo, el empleado encargado de hacer millonarios a sus compañeros, entre ellos, la concejala del Área, Elvira Maeso.

La calma en la segunda planta de la sede del departamento se rompía cuando sonaba el teléfono. Una compañera que se encontraba de descanso era la encargada de traer la buena nueva. "Cuando nos lo ha contado no me lo podía creer. Hemos dado un salto en la silla y nos hemos puesto a buscar todos como locos en los periódicos para ver si era cierto. Estamos eufóricos". Eran las palabras de Manolo, que prefería no dar su apellido pero que era incapaz de ocultar la inmensa alegría que supone para él haber hecho posible lo imposible. "Hace unos días leía un artículo sobre las probabilidades que hay de que toque y fíjate como estamos ahora. Nunca te lo esperas y cuando pasa es difícil de creer", explicaba.

Los más de 70 décimos premiados fueron adquiridos por Manolo en la administración número 59 'La Biznaga', de la calle Mármoles, donde se han vendido 32 series del 71198, repartiendo un total de 128 millones de euros. La mayor parte de los trabajadores del departamento municipal se hicieron con uno o varios décimos por lo que la euforia tras conocer la noticia se palpaba en el ambiente de la sede, a la que a lo largo de la mañana se han ido acercando trabajadores y familiares para los que probablemente hoy sea uno de los días más felices de su vida.

"Vaya alegría. Ya tengo el piso pagado. No me lo puedo creer", contaba Jesús Sánchez, otro de los trabajadores que no podía disimular la emoción. La mayoría de ellos ni siquiera podía explicar a qué destinarían el dinero y es que convertirse en millonario de la noche a la mañana resulta difícil de digerir. "Diría que a tapar agujeros porque es lo típico, pero es mentira. Quién sabe. Quizá una a una nueva casa, un piso o un coche...", comentaba la funcionaria Antonia Pérez.

La suerte también ha caído sobre la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, que se había hecho con uno de los décimos. "Prácticamente nos ha tocado a todos. Casi 80 personas, así que imagínate. Ha sido el mejor regalo de navidad y compartirlo y vivir el momento con tus compañeros ha sido fantástico. Aún nos cuesta creerlo", relataba una sonriente Maeso.

Probablemente todavía tengan que esperar unos días para decidir en qué invertir el dinero, pero lo que es seguro, de acuerdo a lo que todos comenta, es que el martes todos irán a trabajar con otra cara.

Si llevas lotería, comprueba aquí tu décimo.