Malestar en las peñas por la concesión de casetas de la Feria de Málaga por cuatro años Colectivos federados denuncian discriminación, ya que ellos no pudieron optar al plazo ampliado por desconocimiento JUAN SOTO Málaga Viernes, 1 junio 2018, 01:16

Los peñistas de Málaga no creen que el Ayuntamiento haya trabajado con equidad a la hora de conceder las casetas de Feria de este año. Tras conocer la adjudicación de nueve espacios por un plazo de cuatro ediciones –cuando lo habitual es renovarlo cada año–, diferentes colectivos han mostrado su malestar con el área de Fiestas al sentirse discriminados. Aunque en la ordenanza recoge esta posibilidad desde el año 2016, lo cierto es que en los documentos que deben rellenar los solicitantes no se cita dicha posibilidad, por lo que los colectivos han denunciado «trato de favor» de unos contra otros.

Al no contar de momento con una posición clara y rotunda de la Federación Malagueña de Peñas –que ayer se reunió por la noche para abordar este asunto–, presidentes de entes federados han comenzado a denunciar de forma particular el perjuicio que les supone esta doble vara de medir. El presidente de la peña Er Salero, Antonio Tello, explica que en la documentación que deben rellenar cada año para optar a un espacio en el Real de Cortijo de Torres no aparece por ningún lado la posibilidad de solicitar cuatro años, por lo que no todos están jugando con las mismas armas. «Estamos bastante molestos porque a nadie le gusta tener que estar pordioseando cada año», expone.

Este peñista considera que si todos tuvieran la opción de estar ese tiempo «se podría invertir más dinero y tener un Real más cuidado». El problema –añade– «es que al Ayuntamiento no le interesamos los pobrecitos de las peñas». Para él, el verdadero problema es que el área de Fiestas sólo está interesada en que los restaurantes del Centro se instalen en el Real para hacer negocio. «No defienden la cultura y las tradiciones como debería».

Más de lo mismo opina el presidente de la peña Los Mimbrales, Manuel Curtido, para quien esta decisión crea «un importante agravio entre las propias peñas», ya que a sólo dos entidades federadas (de las 40 que participarán en la próxima edición de la Feria) se les ha concedido un espacio por más tiempo. «Si a todos nos dieran por cuatro años no tendríamos la espada de Damocles encima ni estaríamos a expensas de la decisión de un concejal o de otro», sostiene.

Aunque más allá del problema concreto que se ha producido este año, Curtido entiende que el Ayuntamiento no tiene ninguna voluntad de crear un recinto estable como tantas veces ha prometido el equipo de gobierno. Dice que se consideran engañados y que no hay voluntad política porque es más apetecible esperar a un empresario que quiera quedarse con el recinto para construir. «Vamos a seguir luchando por casetas estables todo el año para que el Real se convierta en un espacio de ocio y cultura», adelanta.

Las críticas han llegado después de que el área de Fiestas haya anunciado que sólo nueve casetas del Real han sido autorizadas por un plazo de cuatro años, entre ellas las de El Pimpi y Mahou-San Miguel. Tal y como avanzó este periódico, la edil responsable del área, Teresa Porras, argumentó que sólo se le iban a conceder a aquellos que hayan demostrado su apuesta por el Real y hubieran realizado inversiones para lograr su mejora.

Denuncian que el área de Fiestas sólo está interesada en que abran restaurantes

Las primeras en obtener este privilegio han sido El Pimpi, Grupo Mahou-San Miguel, Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, Asociación Cultural Amigos de la Espiga, Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, El Gazpachuelo, Asociación Cultural y Recreativa La Jarana, El Portón y la Asociación Cultural Amigos de Siempre Así.

La concejala de Fiestas, Teresa Porras, explicó entonces que esta posibilidad estaba recogida en la actual ordenanza de Feria y que se han concedido a todos los empresarios que lo han solicitado y han realizado inversiones en las casetas, sobre todo para hacerlas de obra. «No se le va a conceder a todo el que lo demande porque no se va a permitir ceder las licencias», explicó en declaraciones a este periódico.

A falta de recabar la impresión generalizada del colectivo, el responsable de fiestas en la comisión gestora de la Federación Malagueña de Peñas y presidente de la Peña Caballista Monteclaro, Juan Antonio Luque, lamentó que ellos como entidad no estuvieran informados de esta posibilidad y reclamó al Ayuntamiento más respeto para el colectivo. «Nosotros tenemos muchos años de historia a nuestras espaldas, ocupamos cerca del 50% del espacio del Real, y lo mínimo hubiera sido que estuviéramos enterados de lo que ocurría», resumió.