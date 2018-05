Malestar en Ciudadanos por el freno del alcalde a la futura Limasa Operarios de Limasa baldean una calle del Centro. / Fernando González Cassá dice que De la Torre «está obsesionado» con municipalizar la limpieza y le recomienda que no dé «por descontado» el apoyo de su socio de investidura FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Jueves, 10 mayo 2018, 00:40

«Que nadie piense que el apoyo de Ciudadanos va por descontado. No va a haber ningún contador a cero para 2019, ya que todo lo que se haga o no se haga ahora sumará». Con esta advertencia valoraba ayer el socio de investidura del alcalde la decisión de Francisco de la Torre de aparcar la puesta en marcha de la futura Limasa pactada con la formación naranja el pasado diciembre y dejar el asunto en manos de la Corporación que salga de las elecciones de junio de 2019. «El alcalde quiere reabrir algo cerrado. Está obsesionado con que los trabajadores sean públicos. Cerró un modelo híbrido (limpieza privada y recogida, municipal) que no era el nuestro (apostaba por la privatización total), pero aceptamos. Y ahora esto», se quejó el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, quien en cualquier caso garantizó el apoyo de su partido a los presupuestos municipales de este año (pendientes de aprobación definitiva) a pesar de que despejar el futuro del servicio era una de las condiciones que puso sobre la mesa. Sobre este asunto, confió en que los 80.000 euros incluidos en las cuentas para un estudio de viabilidad permitan arrojar luz al respecto.

Mientras en las filas naranjas advertían de que la concesión actual (está prorrogada desde abril de 2017) «no es sostenible ya que el año pasado se fue a 96 millones de euros», en el bloque de izquierdas esperan que este paréntesis marcado por el equipo de gobierno acerque la posibilidad de la municipalización total de Limasa, postura que también comparte De la Torre pero que vio frenada por el rechazo encontrado en su propio partido. «Es algo que sabíamos que iba a pasar. El modelo híbrido que se había acordado es absurdo, y ahora que el PP ya tiene presupuestos da este paso porque sabe que lo mejor es municipalizar, porque el ahorro que supone se podría invertir en más personal y en renovar la flota», afirmó el portavoz del PSOE, Daniel Pérez.

Los partidos de izquierdas insisten en su idea de una gestión cien por cien pública

En la misma línea se pronunciaba su homóloga en Málaga Ahora. «Tal y como hemos mantenido, esa opción no era del equipo de gobierno sino del concejal, ahora castigado, Raúl Jiménez. Nos alegra que el alcalde recapacite y tome en consideración las conclusiones de la comisión de investigación, la negociación con los trabajadores y las propuestas de municipalización de los grupos políticos. El modelo público supone ahorro y más eficiencia», sentenció Isabel Torralbo.

Igualmente, el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ponía el acento en que «el alcalde está convencido de que una gestión municipal es la mejor opción, pero no por ideología, sino porque los números así lo dicen». Sobre la decisión del regidor de aplazar la puesta en marcha del nuevo modelo, Zorrilla reconocía que lo veía venir: «Es algo que no nos sorprende. Desde el principio sabíamos que no se había dicho la última palabra. Ya conocemos que el alcalde es una persona de ideas fijas y que no las abandona incluso después de llegar a un acuerdo».

Por su parte, el edil no adscrito vinculado a Podemos, Juan José Espinosa, lamentó que la concesión actual continúe al menos un año más. Pero se mostró optimista: «La buena noticia es que nos deja el balón votando para que podamos municipalizar el servicio cuando lleguemos al gobierno en 2019».