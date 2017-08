Málaga a trazos: El Campo del Agua

Al principio del camino del Colmenar hay un bonito caserón, semioculto tras la copa de un nogal bastante frondoso. El edificio no desentonaría entre las edificaciones del Limonar, pero no hay que dejarse engañar: en este caso, lo visible no es más que la punta del iceberg.

No se trata de una vivienda, sino que ya desde su origen fue concebido como las instalaciones del servicio municipal de aguas; hoy contiene las oficinas de Emasa. Sobre rasante solamente asoma una pequeña porción del conjunto, y la visión desde la calle no hace adivinar lo que se oculta en el interior del solar. Allí hay un colosal depósito subterráneo de las dimensiones de un campo de fútbol, terminado en 1926 para asegurar el suministro de agua a la ciudad de Málaga.