«Málaga será un referente mundial en la formación para prevenir la radicalización»

Julio Andrade, director del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (Cifal) en Málaga y Fellow de Unitar

Desde hace pocas semanas Julio Andrade (Málaga, 1970) es director del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (Cifal) en la capital y Fellow de Unitar ( Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación), organismos dependientes de la ONU. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de la capital, cargo que dejará en los próximos días, ha sido nombrado por un año con posibilidad de ser prorrogado en función del cumplimiento de los objetivos. La sede de este centro estará en la Casa del Jardinero (para actos institucionales y de representación) y en el Centro de Estudios Hispano-Marroquí (para la gestión diaria).

–¿Qué es Cifal?

–Una red global de centros internacionales de formación de autoridades y líderes. Somos dieciocho en los cinco continentes y en expansión.

–¿Cuál es el objetivo de esa red?

–Entrenar a líderes públicos: funcionarios de las Naciones Unidas, de los gobiernos en sus distintas administraciones, de la sociedad civil, de las ONG y del propio sector privado. Es una formación en un doble eje. Por un lado formación que se da para que quienes la reciben puedan formar a otras personas y formación en materia de sensibilización sobre los objetivos de desarrollo sostenible (los ODS) marcados por las Naciones Unidas en la Agenda 2030.

–¿Qué supone para Málaga que la ONU decida que uno de esos centros esté en la ciudad?

–Un orgullo. En los últimos años, Málaga ha ido ganando peso internacional. A ello ha contribuido el turismo pero también que en Málaga se han celebrado eventos internacionales de primer nivel de organismos internacionales. Acoger un centro de la red Cifal es un respaldo a ese trabajo hecho por Málaga y al trabajo de colaboración que tiene con agencias de la Naciones Unidas desde 2009. Para Málaga va a suponer estar aún más en el mapa.

–¿Cuál va a ser la misión de Cifal Málaga?

–Por un lado, llevar la bandera de Málaga y de la ONU a otros lugares del mundo porque al trabajar en red Cifal Málaga va a organizar, junto a otros centros del mundo, cursos de formación. La semana próxima los tendremos, al mismo tiempo, en Corea y en Túnez. Por otro lado, se va a coger el ejemplo de Málaga como ‘know how’ para exportar nuestros conocimientos en materia de turismo sostenible, inclusión social, gobernanza urbana o la prevención de la radicalización.

–En materia de prevención de la radicalización, ¿cuál es la importancia de Málaga?

–Es el único centro Cifal de la ONU para formar en materia de prevención de radicalización a nivel internacional. Vamos a organizar cursos, seminarios, títulos de expertos y máster junto a universidades como la de Málaga y otras internacionales. La formación se dará en ocasiones en Málaga, con expertos nacionales e internacionales, y en otros casos, en otros países. Málaga será un referente mundial en la formación para prevenir la radicalización.

–¿Cuál es el ámbito territorial de competencia de Cifal Málaga?

–El ámbito es internacional, aunque haremos especial incidencia en nuestro entorno Mediterráneo y dentro de él la zona sur, un especial interés en el Magreb –Argelia, Marruecos, Túnez y Libia–.

–¿Quién dará esa formación?

–Profesores especializados de universidades españolas e internacionales, de organizaciones como el Real Instituto Elcano y expertos internacionales que vendrán a Málaga o los llevaremos allí donde den el curso. Si hablamos de prevención de radicalización serán responsables de organizaciones como la OSCE o la UE; si hablamos de turismo, serán expertos de la Organización Mundial de Turismo; o si hablamos de inmigración, se contará con expertos de la Agencia Internacional para la Migraciones.

–Junto a director de Cifal, ha sido nombrado Fellow de Unitar.

–Los Fellow son nombramientos que le corresponden al secretario general de las Naciones Unidas, que lo hace a través del subsecretario general de la ONU. El nombramiento de Fellow te convierte en representante de Unitar en misiones de las Naciones Unidas, allí done Cifal hace formación por el mundo y en reuniones institucionales de la ONU. Además, nos faculta a usar la bandera de ONU.

–Es decir, ¿tiene usted rango de diplomático?

–No somos diplomáticos aunque tenemos unos derechos de representación y nos ampara la legislación internacional.

–¿Tendrá usted pasaporte diplomático?

–Sí. Se llama Certificate, es de color azul y es nuestra acreditación, junto al pasaporte español, ante las autoridades de otro país.

Remuneración

–¿Son puestos remunerados?

–Los nombramientos de Fellow, la mayoría de cuáles lo ocupan diplomáticos o políticos de alto nivel, no son remunerados. Como director de Cifal sí tengo un sueldo.

–En los próximos días dejará su acta de concejal, ¿es su adiós definitivo a la política?

–En el corto y en el medio plazo no me veo en la política. En los próximos años no se me va a ver en ninguna lista electoral. Ahora mismo estoy muy ilusionado con este proyecto y mi objetivo es consolidar este trabajo en las Naciones Unidas y me encantaría seguir en el sistema de la ONU muchos años.

–¿Y va a compatibilizar su responsabilidad al frente de Cifal con alguna otra responsabilidad en el Ayuntamiento en el ámbito técnico?

–El nombramiento de director de Cifal se basa en un acuerdo entra las Naciones Unidas y el organismo firmante, en este caso el Ayuntamiento de Málaga. Los directores de Cifal están obligados a gestionar el convenio de colaboración firmado, en este caso son tres años renovables, y deben velar por el cumplimiento de los objetivos de ese convenio y de las acciones contempladas en el mismo. ¿De que manera se puede hacer eso? Precisamente estamos viendo la mejor forma de hacerlo para que pueda seguir de alguna manera consolidando este proyecto y pueda apoyar a la ciudad y al Ayuntamiento. La fórmula que se escoja no me corresponde a mí, pero deberá ser un puesto con un perfil institucional, no político.

–¿Cuáles van a ser los próximos pasos a desarrollar?

–Próximamente vamos a constituir el comité asesor de Cifal Málaga, donde vamos a invitar a las instituciones más importantes a nivel provincial, regional y nacional como la Universidad, la Junta, la Diputación, el Gobierno a través de los ministerios y organismos vinculados a las materias que tratamos o los empresarios. Estamos en conversaciones para que formen parte de este comité al máximo nivel. Este es un proyecto institucional de todos y para todos, donde tenemos que beneficiar el territorio donde nos ubicamos . También vamos a constituir el comité científico y académico, donde queremos contar con diplomáticos y académicos internacionales y expertos de prestigio. Este comité científico será el encargado de avalar nuestro plan formativo, validar la elección del profesorado y cumplir los principios homologados de la ONU. Ambos comités van a tener como secretario a Venancio Gutiérrez, secretario general del Ayuntamiento de Málaga. El objetivo es presentar estos comités en el mes de abril en un acto de alto nivel con presencia de representantes de Naciones Unidas.

–¿En qué asuntos va a incidir Cifal Málaga en la ciudad?

–Vamos a dar una mayor visibilidad y proyección a los Días Internacionales reconocidos por la ONU, explicando los ciudadanos los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, los ODS, con charlas en colegios, seminarios, cursos y actividades de divulgación.