Málaga recuerda a Miguel Ángel Blanco Acto en recuerdo a Miguel Ángel Blanco en el Ayuntamiento de Málaga. / Salvador Salas IU y Málaga Ahora asisten al acto en las puertas del Ayuntamiento pero se desmarcan del contenido del manifiesto de la fundación del concejal de Ermua por no estar de acuerdo con su tono ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 12 julio 2017, 14:12

Málaga ha recordado este miércoles a Miguel Ángel Blanco en el día en que se cumplen veinte años del asesinato del joven concejal de Ermua a manos de la banda terrorista ETA. Las escalinatas del Ayuntamiento, que hace dos décadas se convirtieron en un particular altar de homenaje al edil vasco del PP, acogieron este emotivo acto presidido por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Briones, todos los grupos con representación en la Casona del Parque, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Movimiento contra la Intolerancia con su presidente, Valentín González, a la cabeza.

De la Torre ha subrayado que este acto era un homenaje a Blanco y a todas las víctimas del terrorismo entre las que mencionó a José María Martín Carpena, el concejal malagueño asesinado por ETA el 15 de julio de 2000. Mientras que Briones ha reiterado el apoyo del Gobierno “a todas las víctimas” y ha destacado los valores de las democracia.

Unas declaraciones efectuadas antes de la lectura de dos manifiestos: el de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha leído el alcalde, y el de la Fundación Miguel Ángel Blanco, que iban a leer De la Torre y los portavoces de los cinco grupos políticos con representación en la Casona del Parque. Sin embargo, finalmente Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente no leyeron este texto al estar en desacuerdo con el tono en el que se expresaba en algunas partes del mismo y al no haber sido consensuado con los partidos. Es más, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, abandonó la concentración en el momento en que comenzó a leerse este documento.

Según explicaron Torralbo y la viceportavoz de IU, Remedios Ramos, no estaban de acuerdo con el tono al entender que era más propio de una época en la que no se había derrotado a ETA que en la actual cuando se ha vencido a la banda terrorista y consideraron que el tono debía haber sido más positivo y “no tan agresivo”.

A este respecto, Torralbo no compartió el tono, aunque sí el espíritu, de los puntos en los que se decía que aún queda mucho por hacer en la lucha contra el terrorismo como: “Esclarecer los cientos de crímenes sin resolver y responder al derecho a la Justicia que las víctimas reclaman. Seguir exigiendo que ETA se disuelva, reconozca el mal causado y la imposibilidad de su proyecto totalitario por antidemocrático y por estar manchado con el dolor y el sacrificio de miles de ciudadanos. Denunciar la legitimación del terrorismo que en el País Vasco y Navarra sigue siendo noticia habitual con actos y declaraciones de miembros de partidos y organizaciones que justifican o relativizan el terrorismo. Asentar un relato compartido basado en la Verdad, la Dignidad, la Memoria y la Justicia que neutralice la estrategia de blanqueo histórico de ETA que algunos quieren imponer a toda la sociedad. Perseverar en el significado ético y político de las víctimas del terrorismo y hacer llegar su testimonio y su valor democrático a los más jóvenes, como un legado de todos los españoles de bien”.

Sí leyeron las partes asignadas del manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Francisco de la Torre y los portavoces Carlos Conde (PP), Daniel Pérez (PSOE) y Alejandro Carballo (viceportavoz del grupo de Ciudadanos ya que el portavoz, Juan Cassá, no se encuentra en Málaga por estar de vacaciones). No se invitó a leer a Juan José Espinosa, concejal no adscrito de Podemos que acudió al acto, ya que no tiene la consideración jurídica de portavoz de grupo municipal, según explicaron fuentes municipales consultadas.

En el manifiesto de la FEMP leído por De la Torre se recogía: “Este 12 de julio se cumplen veinte años del asesinato del concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua, Miguel Ángel Blanco, después de dos días de secuestro y macabra cuenta atrás por el ultimátum etarra, lo que hizo que el asesinato nos doliera en lo más profundo de nuestras almas y conciencias. Veinte años de un espanto, pero también veinte años de una respuesta ciudadana ejemplar e inequívocamente democrática: un rotundo y unánime 'hasta aquí hemos llegado'. Una reacción cívica que a la postre fue determinante para, primero, el aislamiento total y, después, la derrota absoluta desde la libertad, el final de ETA”.