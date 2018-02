Málaga Ahora propone dar la medalla de la ciudad a Pepa Flores

Corría de grupo en grupo y de mano en mano la moción de Málaga Ahora. Cuando consideran que un asunto salta al ámbito general, los partidos suelen con camaradería intentar que todos se sumen a la moción para que obtenga el rango de institucional, el más alto que puede tener cualquier iniciativa en el Ayuntamiento y que no quiere decir otra cosa que el respaldo unánime de toda la Corporación.

Aunque hace años, muchos, que la cantante y actriz Pepa Flores, se retiró de los ruedos escénicos, su recuerdo sigue muy vivo, con grandes interpretaciones de su niñez y otras de su madurez como la de Mariana Pinedaz. Pero es inevitable que su nombre artístico infantil salga a relucir. «Queremos darle la medalla a Marisol», decían en Málaga Ahora. Casi todos sus integrantes disfrutaron de la Marisol niña siendo críos también, y las cosas que marcan durante el inicio de la vida nunca se olvidan.

La iniciativa para hacerla valedora de la Medalla de la Ciudad, que ahora estudian el resto de los grupos para darle el visto bueno, hace un recorrido desde el nacimiento de la actriz en un humilde corralón en la malagueña calle Refino en 1948 y su participación de la organización Coros y Danzas de la Sección Femenina, donde Manuel José Goyanes la descubre en un viaje a Madrid. Imposible borrar de la retina películas como ‘Ha llegado un ángel’ o ‘Un rayo de luz’, que en cartelería de la época y por su trascendencia internacional se titulaba ‘Sing alone’ (Cantando sola).

La iniciativa repasa la vertiente social de Pepa Flores, su defensa pública de las libertades y de los derechos de las mujeres. Para Torralbo, «tuvo una niñez precoz y el uso de su persona le ha condicionado toda la vida, pero es admirable cómo se ha liberado de toda esa carga y ha sido capaz de construir una vida a su medida más allá de la fama».

Desde 1980 el Ayuntamiento sólo se ha entregado cinco medallas de la Ciudad a mujeres de un total de 74 distinciones. Y en este pleno, a las puertas de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, Málaga Ahora estima que sería significativo darle el galardón a esta malagueña de pro. Pero como ‘La vida es una tómbola’ está sobre la mesa la tesitura de que la propia Pepa Flores no aceptara ir a la imposición de la medalla, habida cuenta de que rehuye de la vida pública. Málaga Ahora asegura haber contactado con sus hijas, que estarían dispuestas a hacerlo en su nombre. Queda pues que toque el premio en la tómbola y que Pepa Flores, de carambola, vaya a recogerlo.

CS se queja del «insulto» de un consejero de IU

«Twitter lo carga el diablo», como decía insistentemente el edil popular Mario Cortés antes de crearse una cuenta, que acabó borrando. Es bien cierto que la gente se envalentona en el corralito y que afirma muchas cosas que habitualmente no sería capaz de transmitir en persona, pero lo cierto es que se escriben y ahí quedan.

El cabreo llegaba ayer al grupo Ciudadanos por el tuit de un consejero de distrito de IU-Málaga para la Gente Enrique Armijo, que afirmaba que cuando el portavoz naranja Juan Cassá publicita el modelo de Londres desconoce cómo es realmente en materia de bosques urbanos. «En fin, que donde no hay mata, no hay patata. La incultura se cura con lectura y viajando mucho», añadía. Desde Cs se quejaron ayer a IU-Málaga para la Gente y le pidieron que su consejero debata pero que no caiga en el «insulto fácil», que los políticos tienen que dar ejemplo con su diálogo sin perder las formas.