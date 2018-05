El PP de Málaga presenta una moción para que el Materno vuelva a contar con un retinógrafo Esta tecnología detecta enfermedades oculares que llegan a causar ceguera infantil PATRICIA PINEDA Martes, 22 mayo 2018, 13:11

Raúl Jiménez, concejal del PP, ha presentado esta mañana ante los medios una moción que presenta el grupo municipal ante la necesidad de que el Hospital Materno Infantil vuelva a tener un retinógrafo. Se trata de una tecnología inédita en España que permite captar fotografías de las lesiones en la retina de los niños evitando de esta manera casos de ceguera infantil.

Esta técnica se implantó en el Hospital Materno en el año 2007, pero estas máquinas tienen una vida de utilización de 10 años, por lo que a finales de 2016 dejó de utilizarse. Desde esa fecha, el hospital ha interrumpido las revisiones y uso de esta maquinaria, ya que no se ha dotado aún de una nueva.

Según ha explicado Raúl Jiménez, en los 10 años de uso de esta técnica, en Málaga no ha habido ningún caso de ceguera infantil. Sin embargo, en este último año ya van dos casos. «No podemos volver 10 años atrás. No volvamos atrás, no volvamos al pasado. Pedimos simplemente buena gestión y este caso no se está realizando», ha expresado.