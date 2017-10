Málaga para la Gente pide que se resuelva el convenio de Hoyo Espartero y que el Ayuntamiento se queden con los suelos Imagen de archivo de Hoyo Espartero / Sur Eduardo Zorrilla ha señalado que el Consistorio podría "promover un proyecto de recuperación urbanística de la zona y se preservara el edificio de La Mundial" EUROPA PRESS MÁLAGA Lunes, 9 octubre 2017, 18:04

El portavoz del grupo municipal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha reclamado este lunes al equipo de gobierno del PP que resuelva el convenio que mantiene el Ayuntamiento con la empresa promotora de un hotel en Hoyo Espartero y que el Consistorio se quede con los suelos para saldar la deuda y preservar el edificio de La Mundial.

Zorrilla ha hecho estas declaraciones después de conocer que un informe del departamento de Actuaciones Urbanísticas de la Gerencia Municipal de Urbanismo cifra el valor de las propiedades de Braser II a efectos de su subasta en unos seis millones de euros, una cantidad equivalente a la deuda que le reclama.

En este sentido, Zorrilla ha añadido que el Ayuntamiento de Málaga "podría subastar los terrenos para cobrar la deuda de la promotora o también podría quedárselos para saldar la deuda y promover un proyecto de recuperación urbanística de la zona y se preservara el edificio de La Mundial, esta opción es la que defendemos desde nuestro grupo".

No obstante, ha añadido, "en cualquier caso lo que ya está claro es que ha pasado más de una década y la promotora no tiene la solvencia económica para continuar con el proyecto y esta zona del centro sigue abandonada y sin visos de rehabilitación".

También el portavoz de Málaga para la Gente ha afirmado que De la Torre "ha tenido una actitud de don erre que erre" con éste y otros proyectos de la ciudad "que no han prosperado, y todo ello a pesar de saber que iba a ser así".

Al respecto, ha recordado que en febrero de 2016, el pleno aprobó una moción de Málaga para la Gente para resolver el convenio por incumplimiento del mismo, pero el equipo de gobierno "se aferró a un clavo ardiendo" y ha impedido el desarrollo de este sector tan importante de la ciudad.

Posteriormente, ha continuado, en mayo de 2016 se volvió a aprobar otra iniciativa y en julio de 2016 una tercera moción en la que se acordó que cuando venciera la tercera prórroga, en diciembre de 2016 continuaban los incumplimientos, se resolviera definitivamente el convenio "sin más dilación".

Propuesta

No obstante, más de diez meses tras terminar esta tercera prórroga no se ha culminado ni el cobro de la deuda por la vía ejecutiva ni la resolución del convenio urbanística, y se sigue estudiando una propuesta de pago "que a nuestro juicio es ilegal".

Así, el portavoz del grupo municipal Málaga para la Gente espera que tanto la secretaria general, como la asesoría jurídica municipal y el interventor del Ayuntamiento informen negativamente la propuesta de la empresa Braser, "ya que es más de lo mismo y no está contemplado en el ordenamiento".

Para Zorrilla esto es "lo mismo", porque sigue hablándose de "futuribles" y ha recordado que "no es legal que el Ayuntamiento acepte una promesa de entrega futura porque no está previsto en el ordenamiento jurídico y por este miso motivo no se acepta algo parecido a un ciudadano que debe una multa u a una pequeña empresa".

"El Ayuntamiento ha tenido argumentos políticos, sociales y también jurídicos para romper el convenio con una empresa que es insolvente para continuar con el proyecto", ha concluido.