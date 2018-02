Málaga para la Gente acusa al equipo de gobierno de otorgar «una prórroga encubierta» al promotor del hotel de Moneo Recreación del hotel Moneo. / SUR Zorrilla confía en que los técnicos municipales no avalen la última propuesta de fraccionamiento de la deuda presentada por la unión de empresas Braser II JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 14 febrero 2018, 11:24

El grupo municipal de Málaga para la Gente ha acusado este miércoles al equipo de gobierno municipal de otorgar «una prórroga encubierta» a la promotora de la operación urbanística para regenerar la zona de Hoyo de Esparteros, que incluye un hotel diseñado por el arquitecto Rafael Moneo, a la hora de saldar la deuda de más de cinco millones de euros que mantiene con las arcas municipales en virtud del convenio urbanístico asociado a este proyecto. El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha recordado que en diciembre de 2016 expiró el último aplazamiento concedido por el Ayuntamiento para que la unión temporal de empresas Braser II saldara este débito con las arcas municipales. Desde entonces, la promotora y el equipo de gobierno han estado negociando una nueva fórmula de pago de la deuda que Braser II solicitó formalmente el pasado 22 de diciembre y que todavía está en estudio por parte de los técnicos municipales.

Esta fórmula consiste en aportar dos millones de euros más intereses a la aprobación del nuevo escenario de pagos y de los permisos para las obras que quedaron bloqueados por los votos de la oposición en julio de 2016 y el resto, unos tres millones de euros más intereses, a la finalización de las obras del proyecto. Braser II ha fijado ese hito de culminación de los trabajos en el día 30 de septiembre del año 2020. Sería entonces cuando saldaría la totalidad de los 4,8 millones de euros más intereses de demora que adeuda al Ayuntamiento entregando un total de 2.848.354 euros más intereses. No obstante, el Consistorio tendría en todo caso garantizado el ingreso de esa cantidad al estar previamente avalada.

Eduardo Zorrilla ha criticado que, en la práctica, esto supone «otro aplazamiento» y ha confiado en que los técnicos municipales no avalen esta propuesta, y que el grupo Ciudadanos tampoco la apoye «y sea coherente con lo que votaron en julio de 2016». «A diferencia de lo que le sucedería a cualquier vecino, a esta promotora no se le ejecutan los embargos por sus deudas con las arcas municipales. En otros casos, seguro que el gobierno municipal no sería tan indulgente», ha añadido, al tiempo que ha pedido que se cumplan los acuerdos alcanzados por el pleno municipal para anular el convenio urbanístico de Hoyo de Esparteros, y ejecutar los embargos que pesan sobre los suelos a cuenta de la deuda de la promotora con el Ayuntamiento, para que sea este el que promueva un proyecto «para estos terrenos y los saque del abandono», ha concluido.