«En Málaga faltan puntos de recarga para impulsar los coches eléctricos» Marco Toro, durante la reciente inauguración del nuevo concesionario Nissan Safamotor. / Ñito Salas Marco Toro, consejero director general de Nissan Iberia IGNACIO LILLO Málaga Miércoles, 28 marzo 2018, 01:22

El director general de Nissan Ibérica, Marco Toro, pasó por Málaga hace unos días para inaugurar el nuevo concesionario de Safamotor. Durante su visita tuvo tiempo para valorar las condiciones de la capital para la implantación del coche eléctrico, donde la marca es líder mundial en ventas.

–¿Cómo ve la evolución del coche eléctrico?

–En Málaga se habla desde hace tiempo de vehículo eléctrico, gracias al proyecto Zem2All. Nissan lidera en todo el mundo este segmento, el Leaf es el más vendido, y en 2017 nos confirmamos como líderes: un eléctrico de cada tres que circulan por carreteras de España es Nissan. La buena noticia es que ya estamos lanzando la nuevo generación, con una autonomía de 378 kilómetros mixtos, 410 en ciclo urbano. Pero no es solo un vehículo eléctrico, sino también autónomo, con más seguridad y más confort. En tres meses, sin el vehículo todavía en los concesionarios hemos vendido 500 unidades, más que todas las del año 2017. La mentalidad del cliente se acerca a la movilidad más sostenible, que es el futuro. En muchos ayuntamientos se empieza a hablar de restricciones en la entrada a los centros y la apuesta de Nissan está clara. En Málaga también esperamos tener mucho éxito.

–Málaga ha hecho una apuesta por la movilidad eléctrica ¿En qué situación cree que está la ciudad?

–No es suficiente, ni en Málaga, ni en Madrid ni en Barcelona. En España estamos un poco atrasados en este sentido, cuando nos comparamos con países como Francia, Alemania e Inglaterra, tenemos un ratio de puntos de carga de uno a diez. A pesar de esto, en Nissan estamos invirtiendo de manera significativa. El 60% de los puntos de carga rápida los hemos puesto nosotros, entre inversión directa de la marca y de los concesionarios. La infraestructura es un punto determinante para el desarrollo del mercado y tiene que ponerse en marcha con ayudas gubernamentales, como el plan Movea, pero no es solo eso.

«Centros comerciales y aparcamientos no quieren ayudas para instalarlos, sino simplificar la burocracia» puntos de recarga

«En Málaga la antigüedad media es de 13 años, mientras que en España es de 12 y en Europa de ocho» parque móvil

«Ya estamos lanzando la nuevo generación del Leaf, con una autonomía de 378 km mixtos y 410 en ciudad» evolución tecnológica

–Entonces, ¿cuál es la solución?

–Cuando nos comparamos con otros países, la gran diferencia en puntos de carga son los que ponen en marcha los privados, como centros comerciales y aparcamientos, sin ayudas, sencillamente simplificando la burocracia que ahora tenemos en España, donde tenemos una figura única que no existe en todo el panorama europeo, como es la del gestor de carga, incluso para regalar la energía. Esto no facilita que los centros comerciales puedan ponerlos asumiendo su coste, como herramienta de marketing, y que ayudan a quitar el miedo al cliente sobre dónde cargar. El Gobierno ha simplificado mucho pero no es suficiente. Nosotros en Nissan regalamos los cargadores a nuestros clientes.

–Cómo es actualmente el parque móvil en la provincia?

–En Málaga la antigüedad media es de trece años, mientras que en España es de doce. En los cuatro países principales de Europa es de ocho. Hay que trabajar mucho para limpiar las carreteras de vehículos más contaminantes y mucho menos seguros. Nissan ha lanzado una iniciativa específica en este sentido, con un incentivo de hasta 5.000 euros para todos los coches antiguos que se renueven por vehículos Nissan que incorporen lo que llamamos seguridad inteligente, para contribuir a tener carreteras más limpias y seguras.

El directivo de la marca que más vehículos ecológicos vende en el mundo reclama facilidades para extender las infraestructuras

–Sobre los coches diésel, Toyota ha anunciado que los va a eliminar. ¿Ustedes qué van a hacer?

–No creemos que sea una cuestión de gasolina o diésel, sino que el diésel antiguo contamina mucho, y los nuevos, con respecto a los de hace diez años, contaminan mucho menos. Así que más que hablar de diésel o gasolina tenemos que hablar de vehículos antiguos o modernos. Es un hecho que están bajando su peso en el mercado pero no van a desaparecer. La apuesta de Nissan es seguir con motores de bajas emisiones y sobre todo eléctricos o electrificados. De hecho, en el Salón de Ginebra hemos anunciado que la próxima generación de ‘crossover’ será electrificada, con el IMX 100% eléctrico.