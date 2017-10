«Málaga debe hacer los mejores vinos de la zona, no los de otras» Michel Rolland, Juan Lara, Juan Antonio Lara y Javier Galarreta. :: sur El prestigioso enólogo francés Michel Rolland considera que la provincia no debe compararse con otras regiones vitivinícolas AGUSTÍN PELÁEZ MÁLAGA. Miércoles, 11 octubre 2017, 01:09

«Málaga tiene muy buen clima, pero muy particular y hay que buscar la fórmula de hacer el mejor vino de esta zona. Hacemos el vino de la zona. No se puede comparar un vino de Málaga con uno de Rioja y menos de la Rioja alavesa, porque no tiene el mismo suelo ni el mismo clima». Con estas palabras se refirió ayer a los vinos que se elaboran en la provincia, el prestigioso enólogo francés Michel Rolland (Libourne, 1947), de quien se dice que ha revolucionado el mundo del vino. No en balde, ha realizado vinos en 21 países y asesora a más de 160 bodegas de todo el mundo. Rolland, que visitó ayer Málaga junto a su socio Javier Galarreta, otro empresario referente de la viticultura en España, para presentar el proyecto bodeguero Rolland&Galarreta, insistió en que Málaga es una zona como cualquier otra para desarrollar buenos vinos, aunque insistió en que «lo que hacemos con los mejores vinos de las zonas, no los de otras zonas. He dicho mil veces que si quieres hacer Rioja tienes que comprar viñedos en Rioja».

El enólogo se refirió también al sector vinícola español, del que es un gran conocedor. Para Rolland, en España se hacen vinos «fantásticos», aunque debe mirar más el mercado internacional y conseguir que fuera no se hable siempre de los mismos vinos. Según señaló, en la exportación la competencia puede ser feroz, aunque España tiene potencial para desarrollar muy buenos vinos. « España tiene un lugar privilegiado en el mundo, pero también en el Nuevo Mundo se producen vinos de muy buen nivel con precios de elaboración muy cercanos a los europeos, por lo que pueden competir al mismo nivel», dijo.

El experto en vinos se refirió también al cambio climático y expresó su preocupación sobre todo por la falta de agua y la sequía. Para Rolland, el cambio climático «ya está», aunque de momento no está castigando a la vitivinicultura. «En Burdeos nunca se han mejores vinos que en los últimos 15 años, entre 2000 y 2016. La alteración de la temperatura quizá no afecte tanto, porque las viñas tienen capacidad para adaptarse, pero no así la falta de agua. Ese es el tema importante», manifestó.

Rolland&Galarreta presentó su proyecto en Bodegas Lara, que será la empresa encargada de la distribución en exclusiva en la Costa del Sol de los vinos de las D. O. Rioja, Ribera del Duero y Rueda que elabora la marca del afamado enólogo, hijo y nieto de viticultores y bodegueros, y propietario de un laboratorio de enología en la región francesa de Libourne. Rolland cuenta con clientes en 13 países diferentes, por lo que la alianza con Araex para este proyecto tiene gran sentido, ya que, «cuenta con casi 20 años de experiencia en exportación de vinos españoles».

Para Galarreta, la colaboración con el experto francés es «una gran oportunidad» para elaborar vinos españoles que alcancen una proyección en los mercados internacionales.