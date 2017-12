Málaga Contesta no contesta El portal ‘malagacontesta.malaga.eu’ expone propuestas del equipo de gobierno y de los ciudadanos. / SUR Los concejales sólo responden a una de cada diez propuestas vecinales formuladas a través del portal municipal de participación FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Martes, 5 diciembre 2017, 00:33

Los ciudadanos de Málaga lo tienen teóricamente fácil para trasladar al Ayuntamiento las propuestas y sugerencias que consideren oportunas para mejorar alguna cuestión de su barrio, ya sea darle un uso social a un solar de Teatinos, pedir que se aumente el control contra los excesos de ruido en el Centro, que se refuerce la limpieza en una calle, que se cambie el sentido del tráfico de un vial o, por citar varios ejemplos más, una biblioteca en El Limonar, que se amplíe el horario de apertura de un parque de Campanillas e incluso sugerencias para solucionar los endémicos atascos en los accesos al PTA. Para abrir ese canal directo entre vecinos y concejales nació en 2015 ‘Málaga Contesta’, una plataforma ‘on line’ en la que además de valorar proyectos o normativas que el equipo de gobierno esté tramitando también se permite verter comentarios y realizar propuestas concretas.

Pero ante el ‘vicio’ de pedir de los malagueños parece imponerse la virtud de no dar de los políticos, al menos en lo relativo a información. De las 101 propuestas ciudadanas formuladas desde enero de 2016 hasta la actualidad –son las que figuran en la web– los miembros del equipo de gobierno únicamente ha respondido a 17, y la última vez fue el pasado febrero, cuando el concejal de Seguridad, Mario Cortés, devolvió el mensaje a sendos ciudadanos que denunciaban el abuso de la doble fila en una calle de Churriana y las supuestas infracciones de las terrazas de los paseos marítimos de Pedregalejo y El Palo.

Junto a Cortés, el responsable del Área de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, es el otro edil que más se ha prodigado en estos dos años, aunque también de una forma muy puntual, ya que su última aparición en esta plataforma ‘on line’ tuvo lugar el pasado enero para valorar y tratar de dar una explicación a varias sugerencias planteadas un mes antes. Limpieza, zonas verdes, urbanismo, movilidad, infraestructuras y seguridad son las áreas temáticas que registran una mayor actividad a través de la web ‘malagacontesta.malaga.eu’, que depende del Área de Buen Gobierno y Transparencia. Desde este departamento explican que cada escrito es remitido al área o distrito correspondiente para que tome nota y se encargue de contestar, aunque sin aportar datos.

Los ciudadanos pueden aportar sugerencias además de opinar sobre iniciativas del Ayuntamiento

Además de vía web, que es el canal que usan los políticos, los técnicos también utilizan el correo electrónico para responder, como ocurrió con la solicitud de Guadalupe Bolaños pidiendo un servicio nocturno de la EMT en Churriana. «Me enviaron un correo diciendo que no estaba previsto hacer ningún cambio», afirma esta vecina. Eso sí, sobre el escrito que formuló en mayo en relación a una arqueta aún no ha recibido respuesta.

Dos meses sin noticias

También sigue esperando Joaquín Peinado. «A mediados de septiembre hice tres peticiones a través de Málaga Contesta y no he obtenido respuesta en ninguna. Soy muy crítico y quiero que la ciudad mejore», explica este vecino de Carretera de Cádiz que lamenta la nula reacción a «unas propuestas que no son nada del otro mundo y que parecen lógicas». En su caso, se trataba de solicitar el reasfaltado del bulevar Pilar Miró, preguntar si el Ayuntamiento tiene previsto instalar una estación del sistema público de bicicletas junto al Palacio de los Deportes Martín Carpena y, como afectado a diario de los atascos en los accesos al Parque Tecnológico, proponer la puesta en marcha de un proyecto piloto que enlace mediante autobuses lanzadera la estación del Cercanías de Campanillas y la parada del metro de Andalucía Tech (en el campus de Teatinos) con el PTA y ver si es viable su implantación definitiva.

«Tus propuestas serán atendidas, valoradas y, sin son viables, serán llevadas a cabo», dice el portal web en el enlace que invita a los ciudadanos a participar. Para hacerlo, basta con registrarse directamente mediante una dirección de correo electrónico o a través del perfil de Facebook o Twitter. A partir de ahí, el usuario ya tiene libre acceso para hacerse oír ante la Administración municipal. Por un lado, planteando consultas a las distintas áreas de gobierno y distritos de la ciudad. Y por otro, opinar sobre las propuestas que el Consistorio publique en la web, como el borrador de la nueva ordenanza que regulará el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que acaba de subirse a la red.