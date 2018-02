Málaga se une a la causa contra la caza con galgos Participantes acompañados de sus mascotas. :: francis silva Más de setecientas personas se suman a la manifestación convocada en treinta ciudades españolas en defensa de estos animales PATRICIA PINEDA MÁLAGA. Lunes, 5 febrero 2018, 00:53

Febrero es el mes más temido para los amantes de los galgos, y sobre todo para este animal. La caza finaliza, y por ello miles de perros de esta raza son abandonados, o cruelmente asesinados por los cazadores que creen que ya no necesitan a este ejemplar, que no ha hecho un buen trabajo o que no corren lo suficiente. Muchos llegan a ser ahorcados o tirados a pozos. Es lo que denuncia la Asociación Málaga Perruna, y por eso lleva manifestándose desde 2011 en esta época para protestar por el uso que se le da a los galgos y por el maltrato animal. «Queremos que los cazadores sigan las mismas leyes que tiene cualquier dueño de un perro. Y multas o cárcel para cuando se abandone o se mate. Además, nos hemos unido a grupos animalistas para pedir no a la caza», explicó Cristina Martín, vicepresidenta de la asociación. Asimismo, justificó la fecha elegida para la manifestación, como «forma de proteger a esta raza de perros».

Cada año son más los colectivos que se unen a la protesta. En esta ocasión han sido un total de sesenta, entre asociaciones, protectoras y grupos animalistas. Además, también crece cada vez más las personas que se acercan simplemente por unirse a la causa. De esta manera, más de setecientas personas, muchas de ellas acompañadas de sus mascotas, se reunieron ayer en la plaza de la Marina, en una manifestación que continuó por la calle Larios, para leer más tarde un manifiesto en la plaza del Obispo, y finalizar en el punto de partida. Esta petición se realizó a nivel nacional, pues tuvo lugar en treinta ciudades españolas a la vez, como Madrid, Sevilla o Barcelona, entre otras. «Es importante que Málaga se movilice contra la caza y contra el maltrato», pidió la presidenta de la Asociación Alma de 4 patas, Amaya Aristi.

La protectora de Málaga tampoco podía faltar en esta ocasión. No en vano, sus instalaciones se ven abarrotadas en estas fechas, cuando los cazadores deciden abandonar a estos animales. «Estamos en contra del uso de perros de caza. Hay que concienciar en los medios de comunicación. Cada vez somos más, parece que la gente se empieza a dar cuenta de las barbaridades que le hacen a los animales», manifestó Victoria Ortín, voluntaria de la misma.

Miles de galgos son abandonados cuando termina la temporada «La educación es principal, se debería dar charlas en los colegios», advierten

Cada vez más apoyo

«Estamos totalmente en contra de todo lo que se hace con lo galgos, por eso desde que comenzó esta actividad participamos. Intentamos concienciar, y estamos consiguiendo que cada año vengan más asociaciones y personas», comentó Araceli Caracuel, presidenta de la Asociación Parque Canino de San Rafael. Y es que la mayoría tienen muy claro que un paso importante es informar y educar. «La educación es principal, se debería dar charlas en los colegios», consideró Amaya Aristi.

La Asociación SOS Galgos estima que hasta 50.000 son desechados cada año en España, que es el único país de la Unión Europea que todavía permite la montería con galgos. Otros países están un paso por delante a la hora de utilizar a los animales como ocio. Es el caso de Gran Bretaña, ya que Londres prohibió el pasado año las carreras de galgos, pese a ser uno de los pasatiempos más típicos de las clases populares de Londres, y llegar a tener veinte circuitos en la ciudad.