En Málaga capital y en setenta pueblos no hay clase el lunes 30 de abril Se recupera así uno de los días de fiesta local que coincide con periodo no lectivo; el segundo se disfrutó el pasado 7 de diciembre FRANCISCO GUTIÉRREZ Jueves, 26 abril 2018, 00:21

Falta poco más de mes y medio para que termine el curso y los estudiantes de la capital y de varias localidades de la provincia podrán disfrutar de un puente festivo: el día 30 será no lectivo en Málaga capital y en 70 pueblos, que se une al día 1 de mayo, festivo. El calendario escolar ha incluido dos días no lectivos, para recuperar aquellos casos en los que una fiesta local coincide con periodo no lectivo. En el caso de Málaga capital, al tener las dos fiestas locales durante las vacaciones de verano, se tienen que colocar dos días no lectivos en el calendario, que han sido el 7 de diciembre y este 30 de abril. De esta manera, los días lectivos (de clase) son los mismos en todos los centros escolares andaluces, 178 para el caso de Infantil y Primaria y 175 en el resto de enseñanzas.

Este día 30 sí tiene carácter lectivo en los siguientes municipios: Alhaurín el Grande, Almogía, Benadalid, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Cártama, Casabermeja, Coín, Comares, El Borge, Istán, Iznate, Jubrique, Júzcar, Marbella, Nerja, Ojén, Periana, Pizarra, Pujerra, Rincón de la Victoria, Totalán, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario y Yunquera.

En el caso de Alfarnate, La Viñuela y Mollina, es lectivo en los colegios y no lectivo en educación de adultos. En cambio, en Humilladero no hay clases en los colegios, pero sí en Secundaria y educación de adultos. Esto sucede porque en colegios, institutos y educación de adultos hay distintas fechas de inicio y final de curso, días en los que ha coincidido alguna fiesta local.

Guarderías abiertas

Los centros que imparten el primer ciclo de educación Infantil (de 0 a 3 años) no están incluidos en el calendario y el día 30 tiene carácter lectivo en todos los municipios de la provincia, salvo que sea festividad local, en aplicación del decreto de la Junta que regula estos centros y que garantiza atención educativa diaria, de lunes a viernes, todos los días no festivos del año, excepto los del mes de agosto, en las escuelas infantiles cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía y los centros de convenio.

El curso académico terminará este año el próximo 22 de junio para Infantil, Primaria y Educación Especial, y el 25 de junio para el resto de niveles (excepto para los alumnos de Bachillerato, que terminan el 31 de mayo para preparar las pruebas de acceso a la universidad).