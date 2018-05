El AVE de Málaga bate récord de viajeros, pero también de retrasos El año pasado hubo 67 composiciones con demoras de media hora o más, que dan lugar a la devolución del billete, aunque supone sólo el 0,8% del total IGNACIO LILLO Málaga Martes, 15 mayo 2018, 14:52

El AVE entre Málaga y Madrid bate récord de viajeros, con más de 2,4 millones, pero también de retrasos. El año pasado hubo 67 composiciones con demoras de media hora o más, que son las que dan lugar a la devolución del billete íntegro. Es la mayor cifra desde 2012, según se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno al PSOE, a la que tuvo acceso SUR.

Como siempre en estas circunstancias, el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío. Con la primera lectura, es cierto que esta cifra supone sólo el 0,8% del total de circulaciones, que fueron 8.532. En cambio, desde una óptica pesimista, no lo es menos que en este periodo las conexiones entre ambas capitales mediante el tren rápido han aumentado un 14%, mientras que los retrasos graves lo han hecho en un 350%, tal y como recuerda el autor de la consulta, el diputado socialista Miguel Ángel Heredia. No obstante, los trenes con este tipo de demoras han tenido altibajos y no existe una tendencia clara: a modo de ejemplo, si en 2012 fueron 17 (sobre 7.481); en 2014 ascendieron a 45 (sobre casi 9.000 trayectos). En cambio, en 2015 volvieron a bajar (28) y lo hicieron todavía más el año siguiente (18). Hasta que en 2017 se produjo el pico referido.

Renfe declina hacer valoraciones al respecto. Una voz autorizada para calibrar el alcance de estos datos es la de Ángel García Vidal, representante en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos para quien esta situación «no es absolutamente nada grave». Según su criterio, es una cuestión meramente estadística, en la que pueden influir fallos puntuales de la línea o caídas de tensión. «Es como para felicitarse porque es una cifa muy baja, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que todo sea perfecto, y no somos conscientes de las dificultades que hay para que el AVE funcione».

Otras fuentes técnicas apuntan a la posibilidad de que haya coincidido alguna avería u actos vandálicos como el robo de cable, que están aumentando, sobre todo en la zona de Toledo, en días u horas punta. Incidentes como estos rompen la estadística porque repercuten en muchos trenes en pocas horas. Así como por la climatología y la nieve. En cambio, los retrasos de este tipo no llegan ni a uno por semana, con más de 20 trenes diarios.

En cambio, Heredia considera que el incremento de los retrasos puede afectar a la imagen turística de Málaga y lo achaca a la falta de inversión en mantenimiento. «Desde que Rajoy llegó al Gobierno las inversiones en materia ferroviaria se han reducido considerablemente en general y fundamentalmente en lo que se refiere a mantenimiento de los trenes y de la red ferroviaria», criticó. Las fuentes técnicas consultadas contrastaron que los mantenimientos de los convoyes y de las vías están reglados en función de la antigüedad y de los kilómetros efectuados, con independencia de otras decisiones.

El diputado socialista va a plantear una batería de iniciativas parlamentarias para que explique el elevado incremento de los retrasos superiores a 29 minutos en los trenes AVE ente Málaga y Madrid, y si considera el Gobierno que puede estar relacionado con la falta de inversiones en su mantenimiento. El político malagueño también ha preguntado ya cada cuánto tiempo como media se hacía en 2012 un mantenimiento en los trenes AVE de la citada línea y cada cuánto tiempo se realiza actualmente. Heredia se reclamará explicaciones sobre la evolución de la plantilla de mantenimiento de los trenes AVE y de los maquinistas, así como de las inversiones para el mantenimiento y mejora de las vías ferroviarias.