Málaga acoge un encuentro internacional de tecnología social SUR MÁLAGA. Viernes, 8 septiembre 2017, 00:45

Málaga capital acogerá los próximos 11 y 12 de septiembre en el Teatro Echegaray la undécima edición de 'EmpoderaLIVE', un simposio internacional de referencia en tecnología social. El evento fue presentado ayer en el Ayuntamiento por la presidenta de la Fundación Cibervoluntarios, Yolanda Rueda; Julio Andrade, concejal de Derechos Sociales y Ruth Sarabia, directora general del área.

Este año, bajo el lema 'Making by Hacking, citizens of change creating the future now', el congreso «reunirá a líderes mundiales, visionarios que, de forma innovadora y sostenible, están repensando el sistema para generar dinámicas de cambio e impacto social».

Entre los ponentes más destacados estará Kelly Snook, investigadora científica, cocreadora de Mi. Mu Gloves y Ph.D. en Aeronáutica and Astronáutica por la Universidad de Stanford, que trabajó durante 20 años en la Nasa. También acudirán Carlo Ratti, director del MIT Senseable City Lab, fundador de Carlo Ratti Associati; Nieves Cubo, investigadora e ingeniera en impresión 3D de tejidos humanos; Mahmud y Massoud Hassani, fundadores de Mine Kafon Foundation; Aral Balkan, Ethical designer y activista por los Derechos Cyborg, lidera el área de política tecnológica en DIEM 25 y, por último, Bas van Abel, fundador de Fairphone.

La fundadora expresó que «'EmpoderaLIVE' es un punto de encuentro para la innovación, donde se visibilizan iniciativas pioneras que están haciendo un uso social de la tecnología creativo e innovador, donde se promueve el networking, el intercambio de ideas y se propician la creación de nuevos proyectos».

Por su parte, Andrade anunció que el Ayuntamiento está «orgullosos de contribuir al desarrollo de este congreso que ya es un referente a nivel internacional y donde se presentarán los últimos avances sobre innovación urbana, Open Bio Print, inteligencia artificial, justicia Social en la era digital, tecnología ética, abierta y sostenible, Wearables para la expansión científica y cultural; en definitiva, proyectos que están construyendo el ecosistema de la innovación social en Europa».