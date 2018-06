Lujo a lo grande para un sueño americano Miguel Rueda, durante la entrevista. :: fernando gonzález Miguel Rueda es un arquitecto y diseñador malagueño hecho a sí mismo en EE UU. Vecino de La Zagaleta, Milán y Los Ángeles, vive sobre todo en el avión en ruta hacia las mansiones faraónicas que le encargan, ricos del mundo más allá de Beverly Hills, donde cayó y se levantó JOSÉ VICENTE ASTORGA Domingo, 10 junio 2018, 00:22

Lo suyo no es la pugna soterrada por los concursos públicos ni los encargos de promociones según el gusto medio europeo. Tampoco le mueve el reconocimiento de los colegas arquitectos a este lado del Atlántico donde la profesión hace aguas. Su ego competitivo y retador consigo mismo lo ha canalizado con éxito en megaproyectos sólo al alcance de una élite de profesionales al servicio del lujo XXL. «Por mi edad no tendría que estar donde estoy. La diferencia es que por circunstancia de la vida he hecho proyectos que otros difícilmente podrían hacer en su vida», se confiesa este cincuentón coqueto que saca también alta rentabilidad a correr y a las pesas. Málaga y luego Madrid se le quedaron pequeñas un día al joven cinéfilo que decidió trabajarse la película de su propio sueño americano. Se fue a California en el 93 como emigrante académico contrariado por «las etiquetas que siempre te colocan en España». Puso a trabajar entre los muy ricos las credenciales de arquitectura y diseño logradas en el Passadena Art Center y el Occidental College de Los Ángeles, donde convalidó parte del camino que antes anduvo como estudiante de Arquitectura en la Complutense. A Madrid se fue después de aparcar Imagen y Sonido en Málaga, otro bagaje que le ayudó en EEUU para dirigir medio centenar de anuncios para televisión. El cine sigue ahí pero donde se ha hecho a sí mismo es en el diseño de megacasas para minorías. El país epicentro de la crisis lo hundió con ellas, pero también sería su palanca para reconstruirse a fondo.

Producto del fracaso

«Soy un producto del fracaso inmobiliario que me pilló de lleno en 2011 y termino arruinado. En Los Ángeles había hecho como siete proyectos y en ese momento tenía uno muy grande en Beverly Hills en el que me quedé enganchado y que ahora venden por 30 millones de dólares. Hay un antes y un después en mi vida pero en ese momento me quería morir. Jamás había sufrido una derrota», se sincera sin guardarse la lección para levantarse de nuevo: «Ahora miro. Investigo mucho más sobre cada proyecto, cada país, soy más cauto, soy más responsable, y como dice Coppola, a un director le pagan por saber qué está mal no qué es lo que está bien. Pasé un tiempo reformando diseños de otros y me podía haber quedado ahí. En un mundo normal me tendría que haber quedado ahí, pero este mundo del lujo no es normal. Nunca lo ha sido», se describe antes del gran salto. Llegó un año más tarde de su crack, cuando rediseña un ático para un amigo y entre los que se interesan por el resultado estaba Akon, rapero y midas del negocio de la música. El descubridor de Lady Gagá le nombrará arquitecto de cabecera, algo que con 40 mansiones en el mundo le coloca en la lanzadera. «Yo sólo he intervenido en una docena», limita este padrinazgo que le ha abierto puertas en Senegal, donde Rueda es el único arquitecto español en el equipo que diseña en Dakar un megaproyecto residencial de 40.000 metros cuadrados promovido por el rapero. «Mi ojeador fue Akon que junto a Rufus Hankey, que me encargó una casa de 4.000 metros en Beverly Park, son las dos personas clave en mi salto profesional. Sin ellos mi vida no sería como es», pone nombres a su éxito en un mundo de muy ricos y poderosos en el que es referencia. «Me meto en la cabeza de mis clientes. Sé lo que no tienen y lo que anhelan. Me dan bastante confianza y me dejan hacer mi película», resume su manual. El diseño y la arquitectura del lujo llenan el último lustro de su abultada agenda, una tarjeta de visita con escalas en Los Ángeles, La Zagaleta, Arabia Saudí, Dakar, Ciudad del Cabo o Milán, donde ha abierto su última base itinerante hace dos meses. No busquen a este «diseñador global» ni rastreeen sus creaciones en google porque en su trabajo cuenta tanto la privacidad como la exclusividad del diseño. Miguel Rueda sólo se los mostrará a sus clientes, a los que hace tiempo que no necesita buscar. «No hago por que me conozca el gran púbico. El que te tiene que buscar, me encuentra», justifica su anonimato digital. La mecánica de los encargos que llegan a su estudio -Ekkon Design Group- hace tiempo que es la del cesto de cerezas en el reducido e hiperconectado mundo del mucho dinero. «La clave de mi éxito es que acepto todos los retos y hasta hoy -toco madera- los supero interpretando lo que el cliente quiere y quizás no sabe. No hago dos casas iguales. Odio que me digan no, ya sea mi equipo o mis clientes porque siempre hay una posibilidad de una solución», se retrata el arquitecto de cabecera que empezó para 'celebrities' de Beverly Hills y ahora habita el ático del 'top' internacional de creadores de espacios que se miden por decenas de miles de metros cuadrados, lujo a escala oceánica. Le ocupan sobre todo los retos que encierran las tecnofantasías residenciales de magnates del petrodólar, ensoñaciones casi de decorado de cine de los fijos de los grammys -estudio de grabación incluido- o los desarrollos al gusto faraónico de potentados de Senegal, Sudáfrica o Rusia. Sus clientes le reclaman fuentes de las que también brote fuego, salones acogedores de 500 metros, baños casi olímpicos y piscinas con encanto, pero Rueda -«soy un global designer»- también anda ahora fuera de tierra firme con comedores en círculo para yates de cien metros, el encargo de personalizar algún avión privado, además del diseño de muebles. Vive conectado a su equipo de una decena de profesionales, que desde hace un año trabajan en un complejo residencial para una de las familias más ricas de Arabia Saudi. Son 35.000 metros, el encargo casual y récord por ahora que le llegó por la vía de una diseñadora de armarios a este malagueño nacido en la clínica Gálvez, infancia en la plaza de la Marina y bachiller en San Estanislao, sobresaliente en dibujo. Ahora tiene pasaporte USA corto de hojas para tanto sello. «En los últimos cinco años vivo en los aviones. No he pasado más de tres semanas en un mismo sitio hasta hace poco. Tengo hasta la tarjeta platinum de Air France», deja sin respuesta la pregunta sobre cómo es su casa en La Zagaleta, base malagueña de su puente aéreo con Milán. Acaba de abrir otra página tocado en la última feria del mueble por la varita mágica de dos pesos pesados del diseño: Stefano Ricci y Andrea Turri. Abre puertas, le abren puertas.