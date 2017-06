Lugares de Málaga donde te puedes cobijar si hace terral Álvaro Cabrera El primer episodio de viento cálido del verano podría darse el próximo martes, pero no afectará igual a todos los municipios ni a los barrios de Málaga IGNACIO LILLO Málaga Domingo, 25 junio 2017, 00:23

El primer terral del verano podría llegar, según los pronósticos, el próximo martes, 27 de junio, con máximas previstas de 36 grados y mínimas de 24. Sin embargo, el poniente no afectará por igual a todas las zonas, ni dentro de la capital ni a nivel provincial. El viento recalentado tiende a bajar por la cuenca de los ríos, de ahí que sea más probable en los municipios costeros marcados por grandes cauces. Es el caso de Málaga capital, donde las 'autopistas' de la calina son el Guadalhorce y el Guadalmedina; así como Torremolinos (vinculado también al primer río); los municipios del Valle del Guadalhorce, Estepona (río Padrón) y Vélez-Málaga (río Vélez).

Dentro de la capital el calor va por barrios. No en vano, históricamente las zonas consideradas más pudientes iban desde el Centro hacia el este, con una explicación meteorológica clara. Lo más afectado será lo que esté próximo al Guadalhorce: el entorno de Campanillas, Churriana, Teatinos, Ortega y Gasset, avenida de Andalucía y Carranque, entre otros. La distribución del terral es pura geografía, como recuerda el jefe de Predicción del Centro Meteorológico de Aemet en Málaga, Fausto Polvorinos: "Donde hay golfos el aire baja por la desembocadura de los ríos y da calor; en cambio, en los cabos el aire viene del mar y da fresco". La capital sufre el fenómeno, pero no en todas partes. "Si no es muy fuerte siempre hace fresco en la plaza de la Marina, por eso la gente se solía reunir allí. Es la misma explicación por la que los barrios más caros están desde el Centro hacia el este (Limonar, Pedregalejo, etc).

En general, hacia el este, a partir del Candado, La Cala y Rincón de la Victoria entra viento de suroeste, por eso la gente de la capital tradicionalmente lo eligió como lugar de veraneo. En cambio, por la noche sí se nota el terral si sopla fuerte. En Málaga, reitera Polvorinos, cuanto más cerca del Guadalhorce y más alejado del mar, peor es el terral, caso de Carretera de Cádiz, Cruz del Humilladero y Teatinos. En Marbella no suelen sufrir su acción salvo en el entorno del río Verde, recuerda el experto, mientras que Estepona tiene terrales habituales.

José Luis Escudero, autor del blog Tormenta y Rayos (en SUR.es) añade que en la zona del puerto, El Palo y el Centro no suele llegar el terral, "por eso hay tanta diferencia de temperatura entre las tres estaciones de la capital; dentro de la ciudad hay diferencias de más de cinco grados". A pesar de lo expuesto con anterioridad, advierte de que hay ocasiones excepcionales en las que también entra en Rincón de la Victoria, si el viento tiene mucha velocidad. Para librarse, recomienda municipios como Marbella, Fuengirola y Torrox.

Como referencia, estos son los récords de temperatura en verano: el de junio se produjo el día 12 del año 1983, con 41 grados (siempre medido en el Aeropuerto, que es la refencia oficial). En julio ocurrió el día 18 de 1978, con 44,2 grados; y en agosto, el 9 de 1953, con 44 grados.