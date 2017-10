Las luces de Navidad ya asoman en la Alameda de Málaga Los camiones de Ximenez este viernes en la plaza de la Marina / SUR Los equipos de Ximénez aún no han pisado la calle Larios, pero trabajan en las instalaciones de las zonas aledañas ÁNGEL DE LOS RÍOS Málaga Viernes, 6 octubre 2017, 20:12

El primero en dar el aviso de que la Navidad no está tan lejos ha sido el turrón de Suchard, que ha aparecido en las estanterías de los supermercados. El segundo toque de atención lo han dado los puestos de castañas que, pese al calor, ya empiezan a asar cartuchitos en sus esquinas habituales. Para rematar, esta semana han desembarcado en la Alameda Principal los camiones de Iluminaciones Ximénez, la empresa cordobesa encargada de la decoración navideña en la capital.

La adjudicataria para montar el alumbrado en Málaga, empezaba los trabajos de cableado en la zona de la Alameda, aunque aún no ha pisado la calle Larios. Por tanto, es difícil adelantar novedades que, como el año pasado fueron un misterio hasta el día en el que se encendieron. Si en 2016 tocó en un viernes 25 de noviembre, en este, con toda probabilidad, será el 24 del próximo mes.

Los trabajos en la calle Larios suelen comenzar en la primera semana noviembre. El año pasado la vía contó con una estructura tubular de 25.500 kilos, constituyendo una bóveda con unos 3.200 cordones de microled, y 334 motivos distribuidos por toda la vía. Los motivos suspendidos fueron estrellas de diferentes tamaños y lunas. Un cielo estrellado con un espectáculo audiovisual que se proyectaba en la malla de luces que cubría la calle, con una duración de dos minutos. Un espectáculo que fue todo un éxito con luces se movían mientras sonaban conocidas canciones como 'The show must go on' de Queen, 'O fortuna' de Carmina Burana o 'La última Navidad' de Cascada. Aunque hay ganas, habrá que esperar...