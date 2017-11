La lluvia ayuda a salvar el cereal de invierno plantado en plena sequía Imagen de Campillos en el día de ayer / F. Torres Las asociaciones agrarias califican de «estupendas» las precipitaciones, pero advierten de que no deja de ser un «refrescón»para los diversos cultivos AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 30 noviembre 2017, 00:39

«No tenemos conocimiento de daños en ningún cultivo, por lo que estas lluvias han venido muy bien. Lo va a agradecer el cereal, el olivar, los cítricos, los pastos para el ganado, los subtropicales y hasta los cultivos de huerta de invierno. Por ahora se trata de un agua fantástica, pero insuficiente para acabar con la sequía». Al menos, así lo aseguró ayer el técnico de Asaja Málaga, Benjamín Faulí, para quien la pena es que no haya llovido más lentamente para conseguir que el agua penetre en la tierra. «Han salido incluso algunos ríos como el de Vélez, lo cual es toda una novedad, pero lo ideal es que la lluvia se hubiera filtrado en los campos, que estaban bastante secos», señaló.

En términos similares se expresó también el secretario provincial de UPA Málaga, Francisco Moscoso. «El cereal se sembró hace apenas unas semanas sin garantías de agua, en plena sequía, por lo que estas precipitaciones van a ayudar a que brote y crezca. Los agricultores se arriesgaron a sembrar sin saber si saldría o no, y este agua le va a venir muy bien para empezar a brotar», consideró Moscoso.

Sin embargo, para el secretario de UPA «lo deseable ahora es que siga lloviendo y además lo haga ligeramente para que la tierra lo absorba. Si las precipitaciones no se repiten sólo habrá sido un respiro, porque en los cultivos en pendiente las escorrentías se han llevado buena parte de la lluvia. Es necesario que siga lloviendo y que el agua penetre en los campos», manifestó.

Olivar

No obstante, reconoció que en la actual situación de sequía no se le pueden poner pegas a la lluvia. «Al olivar, que ya están en plena campaña de producción de aceite de oliva, le viene de escándalo. La aceituna, que en algunas explotaciones empezaba a arrugarse por falta de agua, va a engordar y coger tamaño», declaró. Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG Málaga), el secretario provincial, Antonio Rodríguez, señaló que este agua ha sido muy buena para el campo y todos sus cultivos, «pero insuficiente».

Cubas para el ganado

«Estas lluvias no dejan de ser un refrescón para el campo, pero nada más. De hecho, creemos que no va ha facilitar siquiera que los pozos, que están bastante agotados en muchos casos, se recuperen. No van a salir ni bebederos para el ganado, cuando hay explotaciones que tienen que estar abasteciendo a su ganado con coches cuba», dijo Rodríguez.

Francisco Torres es uno de los mayores productores de alcachofas de la provincia. Sus producciones se concentran en el bajo Guadalhorce. Según señaló, estas aguas le han venido al campo «magníficamente bien», tanto para los cultivos de invierno actuales como para preparar la tierra para futuras producciones. En su caso, en febrero empezará a sembrar sandías.

Asaja, UPA y COAG señalan que lo ideal habría sido una lluvia más pausada para recargar el acuífero

Según el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, lo más destacable es que las precipitaciones no han causado daños, a excepción de Campillos, «aunque no tenemos conocimiento de ninguna queja por daños». No obstante, Bellido insistió en que lo ideal hubiera sido que este agua hubiera caído en varios días y de manera pausada, por entender que ello habría ayudado a que al agua se la hubiera tragado la tierra y recargado los acuíferos facilitando la recuperación de los pozos para el regadío. «El campo está muy necesitado de agua y si la lluvia penetra en la tierra es mucho mejor», apuntó.

Las organizaciones agrarias no tienen conocimiento de que se hayan producido daños en los cultivos

Según el responsable de Asaja Málaga, en la comarca Norte de Antequera, en la que ha llovido más que en la costa, las precipitaciones han favorecido al cereal, el olivar, y cultivos de la vega como los ajos, la cebolla y el espárrago.