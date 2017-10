La lluvia se ceba con calles del barrio de Huelin y anega alcantarillas Balsas de agua en el paseo marítimo Antonio Banderas a primera hora. / Salvador Salas Calles anegadas de agua y barro ponen de manifiesto de nuevo deficiencias en el servicio de saneamiento ISABEL MÉNDEZ Málaga Miércoles, 18 octubre 2017, 16:08

Diez meses después, la historia se repite. La zona oeste de Málaga capital ha vuelto a ser una de las grandes afectadas por la tromba de agua con la que ha amanecido este miércoles la ciudad, como ya sucediera en diciembre. Las alcantarillas no daban abasto para asumir todo el agua que les llegaba a primera hora de esta mañana mientras los rayos y truenos se sucedían. No es tanto cuánto ha llovido (se han recogido 20 litros en una hora) sino cómo.

Los vecinos de Huelin se han levantado este miércoles con una imagen que ya es conocida: con varias calles anegadas y agua en varias casas e incluso en los coches aparcados en la vía pública. Los pasos de peatones estaban literalmente borrados pasadas las diez de la mañana a causa del barro y la suciedad que había por la calle ya que las alcancantarillas eran incapaces de tragar, con los consiguientes malos olores, como también se han registrado en diversos puntos de la capital.

Horas después de que la tromba cayera, los vecinos seguían achicando agua aprovechando el descanso que el agua dio sobre las once de la mañana. "Queríamos que lloviera, pero no así", comentaban los residentes en la zona obligados a sacar el agua de sus casas con cubos, escobas y otros utensilios. "No es justo, otra vez como en diciembre", repetían algunos, mientras detallaban cómo la gran tormenta acompañada de rayos y truenos que se ha registrado en torno a las siete de la mañana ha provocad numerosas e importantes balsas de agua en las calles Pacífico, Princesa, Cañizares -donde un garaje se ha inundado-, entre otras poniendo al descubierto las deficiencias del servicio de saneamiento, por lo que efectivos de los servicios operativos del Ayuntamiento así como de Bomberos han tenido que estar trabajando en la zona durante buena parte de la mañana.

Estado del agua almacenada en un garaje de Huelin 8 horas después de la tromba.

También se han registrado varias incidencias en el paseo Marítimo Antonio Banderas, donde el agua ha dificultado el tráfico a primera hora de la mañana ya que los coches apenas podían circular dada la gran cantidad de agua acumulada.