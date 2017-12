La Liga Endesa también toma parte en la ‘crisis del ruido’ para demandar una solución Campo de juego en el colegio Lex Flavia. / Ñito Salas «Málaga no puede deslucir su imagen de esta manera, no puede enfangarse en algo tan nimio», defiende Joan Plaza JUAN CALDERÓN Viernes, 8 diciembre 2017, 22:18

La ‘crisis del ruido’ se ha nacionalizado. El conflicto que se vive en Málaga por la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para firmar un convenio que permita a estos los clubes deportivos una ampliación en el horario de uso de las instalaciones educativas hasta las diez de la noche para entrenar y no únicamente hasta las ocho de la tarde como ocurre ahora, se ha convertido en asunto de estado para todo el mundo del baloncesto.

El jueves fue el Unicaja el que tomaba parte en el asunto dejando clara su postura en las redes sociales con el siguiente mensaje: «Málaga cosmopolita, llena de cultura, de museos, de alegría, de vida en sus calles... Y de 10.000 chicos y chicas jugando al baloncesto cada fin de semana en sus clubes y colegios. Por eso tenemos una cosa clara... #SinBotesNoHayParaiso». Este viernes este mensaje fue compartido por la cuenta oficial en Twitter de la Liga Endesa, con 350.000 seguidores, lo que demuestra a las claras la postura de los responsables de la competición española.

Más apoyos El mundo del baloncesto clama contra la prohibición de entrenar en los colegios

La semana pasada parecía que el asunto podía resolverse, pero la notificación al Félix Revello de Toro y al Lex Flavia por parte del Ayuntamiento de dos multas de 12.001 euros cada una, tras las denuncias de vecinos que se quejaban del ruido, medida que además incluía que los equipos cesen en su actividad, provocó que la Junta diese un paso atrás en la firma del acuerdo.

La comunicación de la sanción económica causó una gran sorpresa en la Delegación de Educación, sobre todo cuando se había abierto una vía de diálogo y entendimiento entre ambas administraciones y parecía que había acuerdo respecto al convenio entre Educación y Ayuntamiento para el uso de las instalaciones de los centros educativos fuera del horario escolar. Esto provocó que los clubes de la provincia con la Federación Andaluza de baloncesto al frente convocasen una manifestación el próximo sábado 16 por las calles de Málaga que se espera que sea masiva.

El viernes, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, volvió a tender la mano a la Junta para sentarse a negociar una solución al conflicto e incluso barajó una posible reducción de las sanciones, sin perder de vista la posibilidad también de dejar sin efecto esa concentración de los niños por las calles de Málaga.

Mensaje de Joan Plaza

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, también compartió este viernes su opinión sobre la ‘crisis del ruido’ en un mensaje publicado en su página web oficial. «Me cuesta entender, como malagueño de adopción, todo cuanto sucede alrededor de las escuelas a las que se priva de entrenar en Málaga. Me manifesté con rotundidad hace un mes al respecto de lo que sucedió con el CDJ Puerta Oscura y me mostré partidario incluso de asistir a la manifestación que se organizó hasta el Ayuntamiento y a la que, por desgracia, no pude ir por estar de viaje con el equipo».

«Málaga no puede deslucir su imagen de esta manera –continúa Joan Plaza en su mensaje. Una de las ciudades que más ha progresado, reconozcámoslo, en los últimos años en todo el Estado, no puede enfangarse en algo tan nimio. Tampoco puede haber agravios comparativos con otras actividades públicas o privadas que se dan en una gran urbe como la nuestra (procesiones, ferias, fútbol, conciertos, etc…) y de las que nos orgullecemos todos. Desde este pequeño rincón tan solo me queda pedir sensatez y cordura a los políticos, y fe y perseverancia a los miembros de esas escuelas que están sufriendo en sus carnes estas bochornosas sentencias en su contra. ¡Estoy con vosotros!!!».

Yo también sumo mi voz a la protesta. Un sí rotundo al deporte y a los niños de Málaga que quieren, y no pueden, jugar al baloncesto al aire libre.#SinBotesNoHayParaíso 🏀🏀🏀https://t.co/3o9HGf5pJe — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 8 de diciembre de 2017