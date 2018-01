El AVE, una lección de consenso e impulso político para el reto ferroviario de la Costa

La decisión política, un amplio consenso entre los partidos y una gran demanda social son los motores de infraestructuras transformadoras como el AVE Córdoba-Málaga. Los participantes en el foro organizado este miércoles por SUR ‘AVE 10 años en Málaga, el impacto en la ciudad’ incidieron en el valor que tuvieron estas premisas para colocar a Málaga en el mapa de la alta velocidad y también en la necesidad de que sean la referencia en el actual momento en que se vuelve a plantear con fuerza la conexión ferroviaria hacia Marbella y Estepona. Sobre las sinergias indudables de un proyecto clave en la transformación de la capital en la última década quedaron las reflexiones de los participantes en el foro moderado por el periodista Ignacio Lillo –Enrique Salvo, ex secretario general técnico de Infraestucturas; Luis Sánchez Manzano, consejero delegado de Sando; Cristóbal Fernández, consejero delegado de Turismo Andaluz; y José Manuel Domínguez, director general de la secretaría general y técnica de Unicaja Banco- y también las valoraciones económicas de esta auténtica revolución en el transporte que utilizaron el último año 2,4 millones de viajeros, la mitad de ellos por motivo de trabajo o negocios.

Sin el AVE, la riqueza malagueña no hubiera crecido a una tasa media acumulativa del 2,8% anual sino dos décimas menos, sostuvo en este sentido Domínguez, coordinador de un estudio sobre el impacto económico de la alta velocidad en la región en los últimos 25 años, que calificó de “acierto estratégico”. Sin el AVE, el valor del PIB malagueño sería actualmente un 6,5 por ciento inferior y un 5,5 por ciento el empleo, defendió este catedrático de Hacienda Pública, declarado “entusiasta del tren”, y partidario de que ante las grandes infraestructuras como la que se plantea para la conexión ferroviaria hacia la costa occidental “una inversión que no va a tener rentabilidad financiera pero si social”. “No concibo que no haya convergencia y planteamientos sobre estudios técnicos lo más consensuados sobre bases objetivas y costes asumibles”, afirmó. Pero fueron también otras ventajas menos computables como relacionadas con las posibilidades de desarrollo, de flujos turísticos, reducción de tiempos de viaje, menos siniestralidad o menos impacto ambiental las que también puso en valor este experto frente a estudios diferentes -“de cuyas conclusiones discrepamos”, precisó- “que sostienen que el AVE no es rentable ni económica ni socialmente”. Definió por el contrario el AVE como un “macrobien público que ha atenuado la condición periférica que Málaga tenía y con el que se ha incorporado a la red de alta velocidad”, una circunstancia cuyas ventajas destacó para los desplazamientos profesionales en el caso de una entidad cotizada como Unicaja y con presencia importante en Castilla y León.

La necesidad de esa determinación desde el terreno político y de la sinergia entre los actores de la sociedad civil centró la intervención de Enrique Salvo, que agradeció el papel del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; de la exconsejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez y de la exministra Magdalena Álvarez para hacer posible un proyecto ante el que hay “una celebración de la concordia” diez años después. Salvo Tierra aseguró que ante el AVE a Málaga “todos nos pusimos las pilas aunque la ciudadanía a veces no lo percibiera” y defendió la conexión ferroviaria hacia Estepona por el papel estratégico que en las próximas décadas tendrá un futuro enlace fijo en el Estrecho de Gibraltar. El futuro tren para conectar mejor la conurbación del litoral occidental –“llámese AVE, tren de altas prestaciones o llámese como se llame”- fue defendido también por el primer ejecutivo de la constructora Sando al fijar los próximo hitos en relación al ferrocarril para los próximos años.

Por parte del consejero delegado de Turismo Andaluz, Cristóbal Fernández, animó a “sacar el mayor rendimiento a lo que ya hay hecho” y en relación a la costa defendió una alternativa ferroviaria de altas prestaciones en un escenario en el que el crecimiento turístico de Andalucía acelera el logro de objetivos anuales y seguirá con un importante avance del turismo interior y del visitante de la región, que representa el 35 por ciento del turismo en Andalucía.

El teniente de alcalde y concejal de Turismo de Málaga, Julio Andrade, cerró el foro patrocinado por Unicaja Banco, Ayuntamiento de Málaga y el Centro Pompidou, con un mensaje de optimismo sobre el futuro de una ciudad que se ha convertido gracias al “apoyo público y privado” en la gran ciudad europea del sur y la principal al norte de África”, llamó a sumar sinergias y también a huir de la complacencia en un momento de éxito: “Ciudades europeas que se habían confiado dejaron de hacer promociones cuando es en un momento de crecimiento cuando son necesarias.