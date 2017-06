El juzgado archiva el caso sobre los cobros de impuestos de la Junta a cargo de la Diputación Oficinas del Patronato de Recaudación Provincial en el PTA. / Fernando González La Fiscalía no ha observado los delitos de malversación y prevaricación en la actuación del Patronato de Recaudación, que dejó de cobrar 35 millones de euros para la Administración regional JESÚS HINOJOSA y JUAN CANO Miércoles, 14 junio 2017, 14:45

El Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga ha dictado un auto por el que acuerda archivar las diligencias abiertas a raíz de una denuncia respecto a la actuación del Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación, en lo relativo al cobro de impuestos que tiene encomendados por la Junta de Andalucía. Esta denuncia, de la que se hizo eco este periódico (ver SUR 5/11/2015), recogía un informe de trabajadores del propio patronato en el que se concluía que, durante los cinco años anteriores, los expedientes recaudatorios declarados como incobrables por la llamada Zona Junta ascendían a un montante de unos 75 millones de euros, una cantidad que el documento consideraba como desproporcionada en comparación con otras zonas recaudatorias. De esa cantidad, 35 millones correspondían a expedientes que todavía estaban vivos, es decir, no declarados como incobrables.

El informe detectó, a raíz de un muestreo, que en un 60% de los casos analizados no constaba actuación alguna de cobro por parte de los funcionarios que los tenían a su cargo y que, en los que existía referencia de alguna actuación, ésta había tardado una media de más de dos años en practicarse. También ponía de manifiesto que muchos de esos expedientes correspondían a contribuyentes que eran titulares de bienes susceptibles de embargo y que, transcurridos varios años sin acción alguna por parte de la agencia de recaudación provincial, los habían transmitido o habían sido ya embargados por otras administraciones, por lo que se declaraban como incobrables.

Tras analizar el caso, la Fiscalía no ha encontrado acreditada la existencia de los delitos de malversación y prevaricación en el proceder de los responsables del Patronato de Recaudación. Así se recoge en el auto de archivo del juzgado, en el que se precisa que “no consisten los hechos denunciados en un apoderamiento de dinero público, sino en su caso de conductas omisivas en la cobranza de créditos públicos”. Tampoco queda demostrado el delito de prevaricación porque, según el auto, el modo de proceder del jefe de zona, con el visto bueno de la tesorera, derivó en “meras propuestas de resolución que no constituyen actos administrativos”. Es decir, que el hecho de que dejaran inactivos determinados expedientes de cobro supone para el juez una “falta de resolución” en el trabajo de estos funcionarios que implicaba dejar estas propuestas de cobro como estaban, lo que supone “una ilicitud de carácter administrativo y no penal”.

Por otro lado, en cuanto a la denuncia respecto a determinados nombramientos internos en el organigrama del Patronato de Recaudación sin el necesario concurso de promoción interna ni la condición laboral necesaria para acceder a los puestos, el juzgado señala que “podrían en su caso constituir prevaricaciones” pero añade que, según el informe del ministerio fiscal, se encuentran prescritos.