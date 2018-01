La Junta da por zanjado el conflicto sobre los arroyos con el Ayuntamiento El equipo de gobierno municipal estudia impugnar la sentencia del Supremo y exige al Gobierno andaluz que actúe en los cauces J. H. Viernes, 5 enero 2018, 00:28

málaga. La Junta de Andalucía sacó ayer pecho de la sentencia del Tribunal Supremo que le da la razón respecto al conflicto que ha mantenido en los últimos años con el Ayuntamiento de Málaga a cuenta del mantenimiento y limpieza de los cauces de los arroyos que discurren por las zonas urbanas. El fallo del alto tribunal tumba otro anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que atribuía a la Administración regional las tareas de conservación de los arroyos, y a los ayuntamientos las relativas a la recogida de los residuos sólidos arrojados a sus cauces.

El director general de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía, Juan Serrato, destacó que la sentencia del Supremo «pone claramente el acento en la responsabilidad municipal» y supone «zanjar definitivamente la estrategia de confrontación política que ha tenido el Ayuntamiento» en este sentido. «Ya no hay excusa de ningún tipo para la confrontación política y, a partir de este momento, lo que corresponde es el clima de diálogo que siempre ha debido imperar y la colaboración a la hora de que ambas administraciones, que tienen responsabilidades compartidas en muchos ámbitos, puedan tener actuaciones», declaró Serrato a Europa Press.

Por su parte, la concejal de Servicios Operativos, Teresa Porras, mostró su rechazo respecto al contenido del fallo del Supremo y señaló que se encuentra en manos de la Asesoría Jurídica para analizar la posibilidad de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. «Acataremos la sentencia, pero no estamos de acuerdo», afirmó Porras, quien exigió a la Junta «colaboración» en el mantenimiento de los cauces «porque la sentencia deja claro que las actuaciones extraordinarias no forman parte de las competencias municipales». «La Junta no ha hecho nada en estos tres años, cuando contábamos con el fallo del TSJA que le obligaba a encargarse de su mantenimiento, es el Ayuntamiento el que siempre ha conservado y limpiado los arroyos», aseguró.