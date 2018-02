La Junta ya tiene luz verde para los primeros carriles bici que tiene comprometidos en Málaga Héroe de Sostoa quedará con un carril para el vehículo privado y otro para buses y taxis. :: fernando gonzález El Ayuntamiento da el visto bueno al trazado, que unirá Juan XXIII con Portada Alta y con el entorno de Vialia y se ejecutará a través del Plan Andaluz de la Bicicleta FRANCISCO JIMÉNEZ MÁLAGA. Miércoles, 7 febrero 2018, 01:53

La Junta de Andalucía ya tiene el camino despejado para impulsar la construcción del primero de los carriles bici que tiene comprometidos en Málaga a través del Plan Andaluz de la Bicicleta, aprobado hace cuatro años. Se trata de dos tramos que conectarán la avenida de Juan XXIII con la Explanada de la Estación a través de Héroe de Sostoa y con Portada Alta por Virgen de la Cabeza. En total, el trazado suma 2,2 kilómetros, que serán los primeros en ponerse en marcha del total de 50,77 que le corresponde ejecutar en la ciudad a la Consejería de Fomento en virtud del convenio suscrito con el Ayuntamiento para repartirse la creación de 68,58 kilómetros.

Aunque el itinerario ya fue consensuado por los técnicos de ambas administraciones, el Servicio de Carreteras de la Junta remitió a finales del pasado octubre el proyecto para que fuera revisado por el Área de Movilidad y la Gerencia Municipal de Urbanismo. Tras ser primero cotejado por Movilidad, el expediente ha sido analizado por el departamento de Arquitectura e Infraestructuras, que ha emitido un informe favorable al considerar que, en materia urbanística, no hay ningún inconveniente. El único matiz, a efectos informativos, es una advertencia para que se tenga en cuenta que hay una pequeña parte de suelo que no es de titularidad municipal: las vías del ferrocarril del puerto, aunque el Ayuntamiento está trabajando en hacerse con su propiedad (ahora es del Ministerio de Fomento) con vistas al futuro soterramiento.

Desde el punto de vista urbanístico no hay afecciones, pero sí en materia de tráfico. Aunque en el Área de Movilidad consideran que no son importantes. En este sentido, hay que tener en cuenta que para no comerle terreno al peatón ni eliminar aparcamientos, el itinerario diseñado por ambas administraciones le resta espacio al vehículo privado. A priori, el tramo más conflictivo será el de la calle Héroe de Sostoa, que cada día registra una media de 10.700 desplazamientos y que pasará de dos a un único carril para los coches. Además, también se quedará con un único vial el paso inferior de la plaza Manuel Azaña (donde está la comisaría provincial) hasta su enlace con Juan XXIII, que a su vez pasará de tres a dos sentido sur hasta el cruce con Ortega y Gasset.

Desde la Consejería de Fomento están a la espera de recibir oficialmente la autorización definitiva para arrancar los trámites y sacar a concurso la ejecución de ambos tramos, con un presupuesto de 1,3 millones de euros que se financiarán con fondos europeos.

Itinerario

El primer itinerario, de 1.288 metros de longitud, doble sentido de circulación y una anchura de 2,5 metros (más otros 60 u 80 centímetros de resguardo), arrancará en la intersección de la avenida de Juan XXIII con la calle Héroe de Sostoa y desembocará en el carril bici de la Explanada de la Estación. Los primeros 200 metros sentido Centro discurrirán por la calzada sur adosados al bordillo, llegando incluso a introducirse en el acerado (será demolido) para conseguir un trazado lo más rectilíneo posible.

A partir de ese punto, a la altura de la calle Bartolomé Pancorbo, se producirá un cruce de vía a la calzada norte. En todo este itinerario se ocupará la actual zona de aparcamientos existente tanto en línea como en batería, que serán retranqueados al actual carril bus. Éste, a su vez, será desplazado a uno de los carriles de circulación, de forma que Héroe de Sostoa pasará de tres a dos vías para el tráfico rodado (uno para privados y otro para buses y taxis). Los metros finales, ya junto a la estación María Zambrano, sí que irán sobre la acera y conllevará un ligero traslado de las marquesinas del autobús.

En cuanto al segundo tramo, de 929,68 metros, partirá de la plataforma ciclista que cruza la calle Cómpeta y la avenida Herrera Oria continuando en dirección sur por Virgen de la Cabeza, que igualmente perderá un carril de circulación. La parte más conflictiva sería la que discurrirá por el paso inferior de la plaza Manuel Azaña, donde los coches únicamente se quedarán con un carril hasta su conexión con Juan XXIII. Esta avenida también perderá un vial hasta el cruce con Ortega y Gasset, por lo que se quedará en dos.