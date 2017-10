La Junta requerirá al Congreso para que "no haya secreto oficial" sobre la muerte de García Caparrós EUORPA PRESS SEVILLA Miércoles, 25 octubre 2017, 15:57

La Junta de Andalucía hará un nuevo requerimiento a la Mesa del Congreso de los Diputados para que "no haya un solo secreto oficial" en torno a la muerte de Manuel José García Caparrós, después de que las explicaciones que se han dado hasta ahora se consideren "incompletas y parciales", según el Gobierno andaluz, que "no entiende por qué no pueden tener acceso a toda la documentación".

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en Sevilla el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, tras la reunión en el Palacio de San Telmo de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el vicepresidente y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, con las hermanas de Manuel José García Caparrós y el abogado de la familia Luis Ocaña, un encuentro que ha calificado de "cordial y distendido".

Blanco ha explicado que este viernes se recibió la comunicación de la información que se ha podido hacer pública, después de que el Consejo de Gobierno aprobase el pasado mes de agosto solicitar al Congreso que se hicieran públicos todos los datos de la 'Comisión de Encuesta de los Sucesos de Málaga y La Laguna de Diciembre de 1977', en la que se investigó la muerte de Manuel José García Caparrós, ocurrida durante la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga.

Pero, afirma, "es una información con tachaduras y parcial, que no permite una visión completa de lo ocurrido, o al menos, de la información que se tiene de lo que ocurrió". Por tanto, "queremos reclamar de nuevo explicaciones claras" y "pedimos al Congreso que dé toda la información posible en un ejercicio de transparencia y de justicia, para que todo los andaluces y el resto de españoles, pero sobre todo su familia, sepa exactamente qué ocurrió".

"La Junta entiende que las explicaciones que se han dado hasta ahora son incompletas, parciales, y no entiende por qué no se puede tener acceso a toda la documentación", insiste, al tiempo que apunta que 40 años "es un tiempo más que suficiente para que podamos abordar con toda la franqueza y transparencia este hecho", porque "aún hoy día no sabemos con todo detalle qué es lo que ocurrió y quién tiene la responsabilidad".

Por su parte, el abogado de la familia ha agradecido la atención de la presidenta de la Junta, porque "era un acto de justicia que se recibiera en la sede del Gobierno andaluz por vez primera de manera formal a la familia", toda vez que ha asegurado que desde que se hizo la solicitud, hace en torno a quince días, "ha habido una respuesta rápida· y para ellos "ha sido satisfactorio".

"Conocer la verdad íntegra, sin tapujos y sin parcialidad"

De este modo, Ocaña ha explicado que en este encuentro la presidenta les ha transmitido que "sigue sin ser satisfactoria" la respuesta por parte de la Mesa del Congreso, ya que "no ha facilitado toda la documentación con toda la información", y que "se sigue insistiendo en conocer la verdad íntegra, sin tapujos y sin parcialidad".

De este modo, destaca que por parte del Consejo de Gobierno "se está cumpliendo el compromiso que adquirió la presidenta en el Parlamento al "volver a insistir en la necesidad de que se desclasifiquen todos los documentos", porque "no tiene sentido que 40 años después siga sin desclasificarse una documentación que integra las actas de un comisión de investigación".

"Los 675 folios de la investigación se están ofreciendo con tachaduras, de manera que no se puede acceder al contenido completo; además, hay mucha más documentación que interesa a la causa, como los 32 expedientes disciplinarios que parece que abrió la Policía Armada y que no cocemos y tenemos interés en saber qué se dice en los mimos", manifiesta Ocaña, que insiste en que no se conforman "con saber una parte de la verdad".

El abogado incide, por tanto, en que quieren conocer la verdad completa, porque "el pueblo andaluz tiene derecho a saber qué ocurrió el 4 de diciembre y saber quién asesino a García Coparrós, por qué, quiénes dieron las ordenes, qué grado de participación tuvo cada quien en esos sucesos y quién ha tenido interés en ocultar esto durante 40 años y quién tiene interés a día de hoy en seguir ocultándolo".

Igualmente, Ocaña ha señalado que la presidenta de la Junta les ha informado de que están en marcha los trámites del reglamento que va a desarrollar la ley de la Memoria Democrática de Andalucía y que probablemente en los próximos días "tendrán noticia sobre ello".

Además, añade, "el vicepresidente nos ha reiterado el gesto que en su día tuvo el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, accediendo a nuestra solicitud de que con efecto simbólico fuera el de García Caparrós el primer expediente que se tramite por el órgano que desarrollará todas la previsiones recogidas en la ley".

Por tanto, el abogado valora que "se sigan dando pasos para intentar lograr la verdad, la justicia, la reparación y el respeto a la memoria de García Caparrós", y, sobre qué esperan a partir de ahora, ha respondido que esperan que la Mesa del Congreso responda a este segundo requerimiento del Gobierno andaluz y que lo haga "favorablemente".

De mismo modo, dice que por parte de las instituciones andaluzas "están fervientemente esperando" a que salga el reglamento y se puedan poner en marcha todas las previsiones que contiene la Ley de Memoria Democrática, que "valoramos como algo muy interesante para el caso de García Caparrós".

Por último, Loli García Caparrós ha expresado su "orgullo y agradecimiento" por haber sido recibidos por la presidenta de la Junta, un gesto que considera "muy generoso". Además, cree que el caso de su hermano "va para adelante" y confía en que la Junta "consiga que le den todas las comisiones al completo", al tiempo que asegura que "cuando se lo prohíben a una presidenta, no es normal".