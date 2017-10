La Junta quiere una declaración oficial del pleno a favor del metro al Civil El ecónomo del Obispado, el alcalde de Coín y el consejero firmaron ayer un acuerdo para rehabilitar el Hospital de la Caridad. :: f. j acevedo IGNACIO LILLO MÁLAGA. Martes, 24 octubre 2017, 00:30

La Junta lanza un órdago en medio de la polémica sobre la llegada del metro hasta el Civil. El consejero de Fomento, Felipe López, anunció ayer que el Gobierno andaluz hará próximamente un requerimiento al Ayuntamiento para que el pleno realice un pronunciamiento oficial a favor de la ejecución de este tramo. López pretende obtener de esta manera una postura formal del máximo órgano de representación de la ciudad, al margen de las declaraciones en prensa del alcalde, Francisco de la Torre; y tras haber constatado que el equipo de gobierno ha rechazado dar una postura por escrito sobre si permitirá o no las obras, después de múltiples requerimientos.

El consejero también comentó que los grupos municipales pueden tomar la iniciativa. Al respecto, se remitió al acuerdo de pleno que, a instancias de Ciudadanos, ya salió adelante en mayo y que respaldaba esta actuación, con el voto favorable de dicho grupo, el PSOE e IU-Málaga para la Gente. Fomento no ha estudiado aún el escenario en el supuesto de que la respuesta sea negativa. Llegado el caso, «se valoraría», añadió, aunque reiteró que tendrá que mantener la hoja de ruta hasta el final «por los perjuicios a terceros», en alusión a la probable batalla judicial que se abriría entonces, para dirimir cuál de las dos instituciones tiene que indemnizar a los privados por no ejecutar esta línea. El consejero también anunció que tiene previsto retomar las conversaciones con el regidor. Aún queda un último trámite burocrático interno antes de entrar en esta fase. Se trata de la aprobación de la Adecuación Urbanística, que se producirá en las próximas semanas. Precisamente, el titular de la cartera de infraestructuras aprovechará esta circunstancia para contactar con De la Torre. La enésima fecha prevista para abrir la red completa es febrero de 2020.

Reacciones

Ciudadanos no va a dar un cheque en blanco a la Junta. El partido naranja, que es clave para aprobar una moción favorable, se mostró a favor de esta infraestructura, pero no a cualquier precio. «Si el texto que se someta a aprobación en pleno recoge las compensaciones económicas para Bailén-Miraflores, tal y como venimos pidiendo, apoyaremos sin dudarlo la llegada del metro al Civil. Si no las recoge, no». Así lo dijo ayer su portavoz, Juan Cassá. «Mantuvimos este verano una reunión con el consejero de Fomento y otra con el delegado del Gobierno, en las que se nos dijo que volveríamos a mantener varias más al acercarse la licitación para ligar al concurso medidas concretas para el barrio. Seguimos esperando», añadió Cassá. «Tenemos que trabajar para concretar y poner cifras al alcance de estas inversiones. Movilidad, equipamientos, campañas comerciales y aparcamiento son nuestras demandas. Ahora hay que concretarlas en reuniones bilaterales con la Junta». Además, volverá a insistir en que se pueda llevar el metro hasta el PTA.

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga reclamará al equipo de gobierno del PP que el pronunciamiento oficial del pleno se extienda también a la Junta de Gobierno local. «Vamos a exigir que el equipo de gobierno fije su posición en relación al proyecto, que es la principal inversión pública que está en marcha en Andalucía», dijo el portavoz, Daniel Pérez. El líder de la oposición ofrecerá el apoyo de su grupo a la moción favorable, y aventura que este será mayoritario, al contar con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos (con condiciones) e IU-Málaga para la Gente.