La Junta prevé licitar el tramo del metro de Málaga al Civil en octubre Fernando González El consejero de Fomento, Felipe López, considera que el alcalde de la capital «ha modulado su postura» y por ello ha anunciado la licitación EP Sevilla Martes, 8 agosto 2017, 11:35

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, cree que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "ha modulado su postura" sobre el trazado del metro, tras lo que el consejero ha anunciado que prevé licitar el tramo hasta el Hospital Civil en octubre, cuando será "el momento clave, pues antes de esa fecha deberá manifestarse el Ayuntamiento como institución".

En una entrevista con Europa Press, el consejero tiene la impresión que tras los últimos acontecimientos "el alcalde de Málaga ha modulado su posición", toda vez que "el hecho de que el alcalde no haya dicho contundentemente y por escrito que se opone al trazado es un indicador, solo se ha opuesto en declaraciones a los medios".

"Tengo ganas de resolver un problema, no de ganar una batalla, mi intención no es doblar el pulso a nadie sino apelar al sentido de la responsabilidad de todo el mundo", ha aseverado el consejero, quien ha recordado que las ultimas palabras del alcalde es que "dice que no va a cooperar activamente, y eso tiene una lectura; frente a la oposición frontal, ahora dice esto".

Asimismo, el consejero ha recordado que la Junta se ha reunido con los partidos con representación municipal para hablar sobre este asunto "y de hecho, salvo el PP, todos los grupos del Ayuntamiento se han posicionado por el desarrollo del metro en las condiciones pactadas y la mayoría de concejales apuestan por respetar lo firmado, y eso configura un mapa diferente". "No hay ninguna razón para cambiar de la noche a la mañana la partitura y la hoja de ruta y desdecirse de compromisos", ha aseverado.

"El alcalde no puede hablar en nombre del Ayuntamiento si no tiene mayoría para hablar en nombre de todos", ha aseverado el consejero, para el que "lo razonable es que se cumplan las cosas pactadas salvo una catástrofe, y confía en que las administraciones "tendrán sentido de la responsabilidad y haya entendimiento; no pretendo ganar ningún pulso".

Parada de El Corte Inglés

López ha recordado que la Junta "sigue adelante con el proyecto" y ya ha licitado la terminación del tramo Renfe-Guadalmedina del metro de Málaga, donde ha recibido once ofertas de empresas interesadas en el concurso de obras. Ha recordado que los trabajos tienen un plazo de ejecución de 22 meses desde la formalización del contrato, que no estará adjudicada antes de fin de año, ya que "el proceso de valoración de la obra es complicado".

En ese sentido, ha precisado que, una vez terminadas esas obras, el metro prestará servicio hasta Atarazanas aunque no esté habilitada ni abierta aún la parada de Guadalmedina, en El Corte Inglés, puesto que "habrá entre cuatro y cinco meses" de decalaje entre las obras de la línea y las de la estación. "Estará terminado todo pero no estará terminada la estación, podremos pasar pero no parar en esa estación", ha añadido.

En cuanto al ramal al Hospital Civil, López ha explicado que el proyecto está terminado y espera poder licitar las obras en octubre "y ése será el momento clave, pues antes se deberá manifestar el Ayuntamiento como institución sobre este tramo".

"El alcalde tiene una posición ambiguamente calculada y de vez en cuando salen algunos informe sectoriales, pro no tenemos un posicionamiento formal del Ayuntamiento de Málaga sobre este tema", ha aseverado.

Antecedentes

Por otro lado, López, quien cree que hay que ser "mínimamente riguroso" con el análisis de la situación y ha recordado que la declaración de interés metropolitano "no es nada excepcional sino que es continuidad de la declaración para el trazado anterior", ha recordado que el proyecto del metro "no es algo impuesto por la Junta al Ayuntamiento, sino que se trata de un proyecto compartido donde hay unas voluntades comunes expresadas en un documento; hay dos instituciones con potestades diferenciadas pero que comparten un objetivo".

El consejero ha recordado que el proyecto "ha ido pasando por diferentes procesos y modificaciones de trazado, como ocurrió con el tramo que iba a Malagueta".

"Hubo con el Consistorio un encuentro global inicial, luego desencuentros parciales, nos pusimos de acuerdo en lo de Malagueta y se decidió trasladar el trazado a la zona del Hospital Civil, que es una de las zonas más pobladas de Málaga y con más servicios", ha explicado el consejero, quien insiste en que el trazado "tiene racionalidad".

Por ello, le ha recordado al alcalde de Málaga que "hay derivados de compromisos con terceros a los que le hicimos la encomienda y son los que están explotando el metro como concesionaria y que ahora tienen varios interrogantes a responder si se cambia la partitura".

Así, desde la perspectiva social, el consejero se pregunta "por qué vamos a privar de un servicio de metro a uno de los distritos más poblados de Málaga".

"El proyecto de metro es un proyecto de ciudad, ese es el interés global de la ciudad, no te puedes colocar detrás de cien personas a las que no les gusta la solución", ha añadido el consejero, quien ha recordado los encuentros mantenidos con asociaciones culturales, sociales, económicas o deportivas "que constatan que ese es el interés de la ciudad".

López, quien ha recordado que "este ramal del metro de Málaga es la que, según estudios de Seopan, tiene más interés y más rentabilidad social analizando el coste-beneficio, de los tramos pendientes de ejecutar en los metros españoles", ha insistido en que "no hay ninguna razón para amputar el proyecto del metro", asegurando que "además las administraciones debemos cumplir nuestra palabra con las empresas, ya que, de lo contrario, además del efecto y la lesión social, se causarán perjuicios patrimoniales".

Tribunales

En ese sentido, ha insistido en que acudir a los tribunales para reclamar al Ayuntamiento por daños y perjuicios "será la última opción, esperamos que el alcalde no nos lleve a ese escenario no deseado y que estamos tratando de evitar por todas las vías".

"Ojalá no tengamos que llegar a ese escenario, pero si la tozudez nos lleva a recurrir a eso, porque tenemos que defender los intereses de los ciudadanos, si hay lesión patrimonial tendré que pedir responsabilidad a quien ha ocasiones esa lesión de los intereses económicos y patrimoniales", ha añadido el consejero, quien ha insistido en que "para nada" querrá ir a los tribunales, aunque será "inevitable" si le "fuerzan" a acudir.

López indica que ante un proyecto de interés para el conjunto de los ciudadanos "no hay ninguna razón para cambiar la partitura de la noche a la mañana, lesionando intereses sociales y financieros".

Espera por ello que "al final seamos capaces de cumplir la hoja de ruta que se pactó de forma conjunta".