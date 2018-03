La Junta modifica los requisitos para la admisión de extranjeros en la universidad Se ha abierto un periodo extraordinario para estos alumnos, aunque no restará plazas de la oferta genérica FRANCISCO GUTIÉRREZ MÁLAGA. Sábado, 3 marzo 2018, 00:15

Las universidades andaluzas han comenzado a preparar las pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad, PEvAU, y pruebas de admisión, la antigua selectividad. Los exámenes de este próximo junio llegan con pocas novedades. En Andalucía se mantiene el mismo esquema que el curso pasado, con las mismas materias para mejorar la nota de admisión. El Ministerio de Educación permitió incluir el segundo idioma extranjero en esta fase para subir nota, pero finalmente Distrito Único Andaluz no lo ha incluido entre las materias optativas ya que cuando los estudiantes se matricularon en segundo de Bachillerato no pudieron conocer que esta asignatura les podía servir para subir nota.

Sí hay novedades significativas en el caso de los estudiantes extranjeros de nuevo ingreso. Distrito Único Andaluz ha establecido una fase de preinscripción extraordinaria para estos alumnos, que hasta ahora no se contemplaba, que ha comenzado este día 1 y se extiende hasta el día 2 del próximo abril. Se les exige, además de su nacionalidad extranjera y el correspondiente título, un nivel B1 de español y una calificación en su expediente académico que, tras los cálculos de convalidación, sea igual o superior a la menor nota de expediente de bachiller acreditada por las personas matriculadas en el grado del que se trate en el curso anterior. Pero estas plazas para extranjeros no restarán de la oferta general que hagan para sus distintos grados las universidades. Aunque tampoco se podrán sumar a esa cupo general en el caso de que no todas sean ocupadas por extranjeros. En el caso de la Universidad de Málaga, la oferta para estudiantes de nuevo ingreso correspondiente a esta fase extraordinaria de preinscripción para extranjeros es de 78 plazas: 10 en la ETSI de Telecomunicación, Informática, Estudios Sociales y del Trabajo y Turismo; hay 18 plazas para tres grados de Filosofía y Letras; 16 para Derecho y cuatro en el caso de la Facultad de Comercio y Gestión.

Convenios de reciprocidad

En el caso de países con convenios de reciprocidad (35 en total), los alumnos pueden solicitar plaza con su nota de bachillerato o equivalente y presentarse a la prueba de admisión. Finalmente, en caso de que no hay convenio de reciprocidad, el interesado tiene que solicitar a la universidad participar en las pruebas de acceso, o bien solicitar los grados en los que queden plazas al final del periodo de matriculación, en septiembre.

Distrito Único Andaluz, que en Andalucía coordina estas pruebas así como el acceso a la universidad, ha acordado que los exámenes se realizarán en todas las universidades andaluzas los días 12, 13 y 14 de junio de 2018. En cuanto a asignaturas objeto de evaluación, serán las materias generales del bloque de asignaturas troncales (Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II y primera Lengua Extranjera) y una cuarta según la modalidad o itinerario.

Los alumnos que quieran mejorar su nota de admisión podrán realizar con carácter opcional hasta un máximo de cuatro pruebas más que se consideran de admisión, y que versarán sobre las materias de opción del bloque de asignaturas troncales de segundo curso.