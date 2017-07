La Junta inicia las obras prometidas a los regantes ante la sequía en la Axarquía Lugar por el que se comenzará a trabajar en el desatoro del túnel de Rubite. :: SUR Medio Ambiente invierte 580.000 euros en la conexión a la red de abastecimiento de dos pozos del Chillar y en el desatoro del túnel de Rubite hasta el embalse AGUSTÍN PELÁEZ MÁLAGA. Lunes, 31 julio 2017, 00:48

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha iniciado por fin esta semana la primera de las tres actuaciones comprometidas en abril pasado con los regantes de la comarca de la Axarquía para paliar la sequía y dotar de nuevos recursos hídricos al sistema del embalse de La Viñuela, en situación de alerta desde este mes de julio al situarse por debajo de los 54 hectómetros cúbicos almacenados que marcan el umbral de sequía (sólo tiene 53 hm3). La Junta se comprometió con las organizaciones agrarias y las comunidades de regantes a conectar antes del verano dos pozos del río Chillar (Nerja) a la red de abastecimiento del sistema de La Viñuela, lo que aportará unos 2,5 hectómetros cúbicos al año; la limpieza del túnel del río Rubite, atorado parcialmente desde hace varios años, lo que impide que en caso de precipitaciones sus aguas puedan ser conducidas hasta la presa, y por último facilitar el uso de las aguas regeneradas de las EDAR de Vélez y Algarrobo en los regadíos de la comarca a dos comunidades de regantes.

La primera en comenzar ha sido la limpieza del túnel de Rubite, con una inversión de 49.500 euros más IVA. la actuación tiene como finalidad desatorar totalmente la canalización con el fin de garantizar que su caudal, en caso de lluvias, pueda ir a parar al embalse de La Viñuela.

Según el delegado territorial de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, los trabajos deberán estar concluidos antes de finales de septiembre que es cuando comienza el riesgo de avenidas. Para los agricultores se trata de una obra indispensable, ya que este río en un año bueno de lluvias puede aportar al embalse de La Viñuela hasta 5 hectómetros cúbicos de agua.

Moreno ha anunciado también el inicio la próxima semana de los trabajos para conectar los pozos del Chillar a la red de abastecimiento. La intervención está presupuestadas en 530.000 euros.

El tercero de los compromisos adquiridos con los regantes todavía no tiene fecha. Se trata de la concesión de las aguas regeneradas de Vélez y Algarrobo para el riego de plantaciones.

Según Moreno, la Junta está pendiente de que la empresa de aguas y saneamiento de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía, Axaragua, informe de la situación de las infraestructuras. Estas aguas han sido solicitadas por las comunidades que integran la Junta de Usuarios del Sur del Guaro y la de Algarrobo.

Ambas comunidades cuenta con las infraestructuras necesarias para poder hacer un usar estas aguas en caso de sequía, mezcladas con las aguas de pozos y las del embalse.

El retraso que acumulan estas actuaciones había llevado a la Plataforma Aguas de la Axarquía, de la que forman parte la práctica totalidad de las comunidades de regantes de la comarca (67), las asociaciones agrarias y las principales empresas comercializadoras de frutas y hortalizas de la zona, a solicitar una reunión con el delegado del Gobierno andaluz en Málaga para conocer las razones por las cuales no se han acometido aún y la inversión prevista, después de que anunciaran su disposición a iniciar medidas de presión si finalizado este mes de julio las obras no se habían puesto en marcha.

El colectivo estaba barajando la posibilidad de realizar concentraciones de protesta ante las consejería de Medio Ambiente y Agricultura, según dijo ayer el presidente de la Plataforma, Alejandro Clavero.

La Junta de Andalucía mantiene desde el pasado mes de abril restricciones de un día a la semana para las márgenes derecha e izquierda del río Vélez, de manera que no los regantes no pueden hacer uso de los recursos del pantano de La Viñuela, a pesar de que la medida no ha servido para ahorrar agua.

