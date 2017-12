La Junta no entiende la «resistencia» del Ayuntamiento de Málaga al metro al Civil Así quedaría el metro de Málaga hasta el Hospital Civil cruzando Eugenio Gross. / SUR Ruiz Espejo recuerda que hasta ahora sólo el Gobierno andaluz, la concesionaria y el BEI han puesto la financiación EUROPA PRESS Viernes, 29 diciembre 2017, 15:52

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha manifestado que no entiende la "resistencia" del Ayuntamiento de Málaga con respecto al tramo del metro en superficie al Hospital Civil, más aún, ha dicho, cuando la ciudad "aspira a ser la tercera de España".

Así, ha manifestado que Málaga no puede aspirar a ello si el Ayuntamiento no apuesta por un transporte público "moderno, eficiente y de futuro" como son, a su juicio, los metros o sistemas tranviarios. "No entiendo desde el punto de vista político la resistencia del Ayuntamiento", ha incidido.

En una entrevista concedida a Europa Press, Ruiz Espejo ha resaltado la "rentabilidad social" del metro desde su puesta en marcha y el acuerdo alcanzado y firmado en 2013 por la Junta y el Ayuntamiento para prolongar el metro hasta el Hospital Civil en superficie.

Ha recordado que para llegar a aquel acuerdo hubo mucha negociación previa y cesiones por todas las partes, recordando que la Consejería de Fomento tenía como proyecto que el metro llegara en superficie a la Alameda Principal, algo que se modificó "y para mantener el número de usuarios se acordó conectar con la zona hospitalaria del Civil y el Materno y uno de los barrios más poblados, el de Bailén-Miraflores".

En este sentido, ha defendido que la Junta está cumpliendo "todos los compromisos adquiridos con respecto al metro" y ha recordado que tras aprobar el tramo al Civil como de interés metropolitano en mayo se está a la espera de la adecuación urbanística por parte del Ayuntamiento de la capital, tras ser aprobada el pasado mes por el Consejo de Gobierno.

Una vez que se disponga de ella, que ha confiado en que el Consistorio la presente en unos seis meses, se procederá a la licitación: "tenemos que tener esa adecuación por parte del Ayuntamiento y si no lo hiciera veríamos qué pasos tiene que tomar la Junta. No podemos hacerlo de otra manera".

Ruiz Espejo ha recordado las palabras de esta semana de la presidenta andaluza, Susana Díaz, pidiendo respeto a los compromisos "adquiridos y firmados después de una negociación importante y cesión de todas las partes". Además, ha añadido, que se tiene que tener en cuenta que desde que se puso en marcha en 2014 la primera fase del metro hay datos que "constatan que está teniendo efecto en la movilidad y en los usuarios".

"Hasta ahora sólo ha puesto financiación la Junta"

Cuestionado por cuándo solicitará la Junta de Andalucía que el Consistorio abone lo que le corresponde por el metro de Málaga, Ruiz Espejo ha indicado es una "vía paralela" y que se han girado ya algunas cartas de pago con las obras que correspondía financiar al Ayuntamiento.

No obstante, ha recordado que se acordó que podían ser "compensadas con otras obras de movilidad realizadas por el Ayuntamiento", y ha indicado que son los técnicos locales y autonómicos los que están negociando al respecto.

Sí ha recalcado el delegado de la Junta en Málaga que hasta ahora "únicamente ha puesto financiación el Ejecutivo andaluz, la concesionaria y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que es el que financia las obras".

"La Junta está demostrando flexibilidad en aras de que sea un proyecto de verdad compartido con el propio Ayuntamiento; es un proyecto transformador de la ciudad, necesario para la movilidad y de los requerimientos ambientales de futuro", ha sostenido.

Obras en marcha

Sobre las obras actualmente en marcha, Ruiz Espejo ha indicado que el tramo de la Alameda hasta Atarazanas continúa a buen ritmo y en estos momentos se están poniendo las vigas de gran formato para, posteriormente, colocar la losa de hormigón del techo. A partir de ahí, se podrá reponer el acerado y los servicios.

También ha asegurado que se está en la fase final de estudio del concurso del tramo Guadalmedina-María Zambrano, que se encuentra paralizado, y una vez se reactive éste "quedaría la licitación del tramo al Civil, que dependerá de que el Ayuntamiento realice lo solicitado" y que supone modificar puntualmente el planeamiento urbano para incorporar este ramal. Todo ello con el objetivo final de la Junta de Andalucía de que en el año 2020 toda la red de metro de Málaga esté finalizada.

Tranvía de Vélez-Málaga

Por otro lado, sobre el futuro del tranvía de Vélez-Málaga, el delegado del Gobierno andaluz ha incidido en que la Junta tiene "prácticamente cerrado el acuerdo de participación" en la puesta en marcha del mismo, para financiar así las operaciones necesarias.

En paralelo, el Ayuntamiento veleño está negociando con la concesionaria --que es la misma del transporte urbano del municipio-- la puesta en funcionamiento del tranvía. Ruiz Espejo ha recordado que en el presupuesto de 2017 hay una partida para esta actuación y que se trasladará a 2018, año en el que ha confiado que comience a funcionar y permita mejorar la movilidad.