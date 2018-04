La Junta asegura que "en pocos días" resolverá un trámite pendiente desde hace dos años para desbloquear 70 solares del Centro de Málaga La parlamentaria del PP Mariví Romero lamenta que la Consejería de Fomento "permita" que varias zonas del casco antiguo estén abandonadas JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 4 abril 2018, 14:04

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha afirmado este miércoles que en "pocos días" quedará aprobado el acuerdo que alcanzaron en mayo de 2016 el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Málaga para concretar el futuro de setenta solares del Centro Histórico de la capital que iban a albergar las construcciones del fallido plan de las 'tecnocasas' y que acumulan más de 15 años sin uso. A raíz de una pregunta de la parlamentaria del PP Mariví Romero, López ha informado de que no fue hasta el 14 de noviembre del año pasado cuando el citado acuerdo entre las dos administraciones para repartirse la gestión de las parcelas obtuvo un informe positivo presupuestario de la Junta. "Estamos a la espera, será cuestión de pocos días que la Asesoría Jurídica acabe validando los términos del acuerdo", ha apuntado el consejero.

Por su parte, la parlamentaria popular Mariví Romero ha criticado la información aportada por Felipe López. "Es lamentable que el consejero no concrete nada, no ponga fecha y permita que Lagunillas esté sumida en el abandono total porque no deja al Ayuntamiento actuar en las parcelas afectadas", ha afirmado Romero. En la zona de la calle Lagunillas está prevista la construcción de 104 viviendas protegidas por parte del Consistorio en suelos que le cedería para ello la Junta.

Por su lado, el consejero ha recordado que el Gobierno andaluz promoverá 28 viviendas en suelos de la calle Parras y 16 en un corralón de la calle Curadero, lo que supondrá una inversión de más de tres millones de euros.