Regalos que devuelven la magia Mireya Bravo, exconcursante de OT, repartió los regalos a los niños. / Patricia Pineda La ONG Inpavi reparte juguetes a 200 niños en riesgo de exclusión social PATRICIA PINEDA Viernes, 5 enero 2018, 00:34

Para Elina Macuaua es un alivio que sus hijas puedan recibir regalos de Reyes Magos: «Estoy muy contenta, porque ayudan a que mis niñas no pierdan la ilusión». La familia de Elina recibe asistencia de la ONG Integración para la Vida Málaga (Inpavi) desde 2008. «Sin su ayuda no se que sería de mí. No tengo trabajo, no tengo nada... les debo la vida», afirma.

Y es que este año la campaña ‘Operación Reyes Magos, ningún niño y ninguna niña sin juguete’ repartió en el día de ayer casi 600 regalos a un total de 200 chavales. Además, en esta ocasión se contó con una visita que hizo especial ilusión a los más pequeños, Mireya Bravo, la exconcursante malagueña de Operación Triunfo 2017, que también repartió juguetes, además de cálidos abrazos a todos.

«Mi marido y yo estamos sin trabajo, y lo hemos pasado fatal. Inpavi es una gran ayuda». Es el relato de Gloria Ramírez, madre de un niño de 13 años, y de una niña de 3, que por séptimo año consecutivo recoge los regalos en víspera de reyes. Además, Gloria no solo recibe ayuda, si no que también la ofrece: «somos voluntarios, y en lo que podemos ayudamos, como en la recogida de ropa o en el reparto de alimentos, por ejemplo». Para esta madre, poder ofrecer algo de ella a los demás consigue poder sentirse un poco mejor cada día. Una familia que no les fue nada fácil dar el primer paso: «es difícil dejarte ayudar, porque al principio es muy duro admitir que necesitas ayuda», confiesa.

El reparto de regalos se lleva a cabo cada año gracias a la participación de particulares privados y empresas como el Colegio Alemán o la Clínica Dental Gross Dentistas entre otras. Además, este gran día lo acompañan con juegos, canciones y actividades para todos los niños, para que así puedan recordarlo como muy especial. La sede de Inpavi se encuentra en el barrio de La Corta, a donde pertenecen la gran mayoría de las familias beneficiarias, además de Palma-Palmilla y Los Asperones. Más allá de los Reyes, las familias también reciben alimentos y ropa en el resto del año.