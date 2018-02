Juanma Moreno: «Esperamos y deseamos que De la Torre sea el candidato en 2019» Juanma Moreno / Migue Fernández El presidente del PP de Andalucía afirma que el alcalde de Málaga es «el plan A'” para encabezar la lista y destaca que es “un gran gestor y la figura política más interesante para tener garantías en esa candidatura» ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 7 febrero 2018, 14:23

Juanma Moreno confía en que Francisco de la Torre dé una respuesta afirmativa al ofrecimiento del PP para que vuelva a encabezar la lista a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de junio del próximo año. “Esperamos y deseamos que sea el candidato a la Alcaldía en 2019”, ha reiterado en un par de ocasiones el presidente del Partido Popular de Andalucía.

En una comparecencia ante la prensa tras una reunión con los vecinos del barrio del Perchel de la capital para abordar las obras paralizadas del metro en el tramo Renfe-Guadalmedina, Moreno ha destacado que el regidor de la capital es “uno de los grandes activos” que el PP tiene en Andalucía y que por eso el partido en la provincia y la región le ha pedido formalmente que encabece por quinta vez la candidatura popular al principal Ayuntamiento de España actualmente en manos de los populares. “Nos parece un gran alcalde, un gran gestor y la figura política más interesante que tenemos para tener garantías en esa candidatura. Estaríamos muy honrados y muy satisfechos si finalmente Paco de la Torre encabeza esa lista”, ha remarcado.

El líder popular ha dicho que Francisco de la Torre es “el plan A'” por lo que el PP “no se plantea un plan 'b'” y ha añadido que respetan el tiempo de un mes -debe responder a finales de febrero- que se ha dado el regidor para reflexionar sobre la propuesta y tomar “la decisión que sea la más acertada para él y los intereses de la ciudad”.

Juanma Moreno, que ha reconocido que no ha mantenido ninguna reunión con el alcalde de Málaga, ha dicho no compartir el posicionamiento, expresado hace unas semanas por el concejal Mario Cortés, de que no hay tiempo suficiente para promocionar con garantías a un candidato que no sea De la Torre. “Queda más de un año para las elecciones. Pero insisto, estamos convencidos de que Paco de la Torre es el activo más importante y es la persona que debe encabezar la lista en las próximas municipales”, ha apostillado.