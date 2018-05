José Miguel Arregui deja la presidencia del Club El Candado tras 19 años José Miguel Arregui. La junta directiva renuncia para dar el relevo a «gente joven con ganas e ideas» en unas elecciones que se celebrarán en junio FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Viernes, 4 mayo 2018, 00:50

José Miguel Arregui abandona la presidencia del Club El Candado. Tras 19 años en el cargo, la junta directiva al completo comunicó ayer a los socios de esta entidad social y deportiva su renuncia a través de una circular en la que se les cita a una asamblea general extraordinaria prevista para el próximo día 24 en la que se aprobará la convocatoria de elecciones que, según los plazos que se barajan, tendrá lugar a mediados de junio. «Se trata de una transición normal. Muchos de la junta directiva llevamos casi 20 años y ya toca el relevo. Durante mucho tiempo no hubo gente con interés en dirigir el club, pero ahora hay socios jóvenes dispuestos a dar el paso y con ganas e ideas, así que estamos encantados de darles el relevo», afirmó Arregui, quien consideró «un orgullo» haber estado al frente de esta institución que cuenta con 600 socios nominativos, aunque superan los dos mil si se incluyen los familiares.

«Han sido años muy duros y de mucho trabajo, pero también muy buenos por todas las actividades desarrolladas como la Regata Mar de Alborán, campeonatos de pádel o tener deportistas que ganan competiciones no sólo a nivel nacional sino mundial», destacaba ayer Arregui, quien echando la vista atrás también subrayó la consolidación de El Candado en este periodo. «Se ha convertido en el club más completo de Andalucía al tener tres secciones: la social, que incluye deportes como el tenis y el pádel; la náutica y la de golf». Además, quiso realzar «las aportaciones de los socios y el esfuerzo durante la crisis que también han hecho los empleados». «Todos hemos arrimado el hombro, así que me gustaría no sólo dar las gracias a todos, sino también apoyar a los que vengan».