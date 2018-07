José Manuel García: «Los comerciantes deben entender que el cliente es el centro de todo» El nuevo dirigente, José Manuel García, posa en la plaza de la Constitución. / FRAN ACEVEDO El nuevo presidente de la Federación de Comercio de Málaga plantea el desarrollo de un plan de transformación digital para que el pequeño comercio gane en competitividad JUAN SOTO Málaga Miércoles, 11 julio 2018, 00:54

Después de dos décadas sin apenas cambios, la Federación de Comerciantes de Málaga (Fecoma) afronta estos días un cambio en la presidencia tras la salida de Enrique Gil por motivos personales. Su sucesor en el cargo, el empresario José Manuel García, llega con energías renovadas y se propone modernizar el colectivo desde el punto de vista tecnológico. «Es fundamental cambiar la mentalidad de las personas para que detecten sus amenazas», sostiene.

–Quién es José Manuel García y por qué se produce ahora el relevo al frente del colectivo?

–Soy una persona muy vinculada al mundo de la asociación y del comercio, tanto en Fecoma como anteriormente en la asociación más importante de Carretera de Cádiz en pro de la defensa del consumo en el barrio y de las actividades de proximidad. Me dedico al negocio de las telecomunicaciones y el relevo en la Federación se produce porque se buscaba un cambio generacional para ofrecer un servicio diferente para atender las demandas actuales y trabajar en la transformación digital del comercio.

–¿Hará un trabajo continuista?

–Lo que se ha hecho hasta ahora con Enrique Gil al frente, haya sido mucho o poco, creo que se ha hecho bien dentro de las posibilidades que tenía. No creo que haya que cambiar grandes cosas, pero sí adaptar algunas a la situación actual del comercio, la vida y el entorno.

–¿Cuáles son sus objetivos?

–Poner en marcha un plan de transformación digital, que es lo que creo que el comercio necesita, y para eso hay que cambiar a las personas. Sobre todo hay que cambiar la cultura de la organización de las empresas porque mientras el comerciante no sea consciente de sus amenazas, responsabilidades y posibilidades no va a pasar a la acción. No hablo de que el comercio deba poner tablets y ordenadores, sino que debe producirse un cambio de mentalidad para entender que el cliente es el centro de todo.

–¿Y las principales amenazas?

–Que el comerciante no logre identificar la importancia de poner al cliente en el centro. Si construyo el negocio pensando en mi en vez de en el cliente tendré un grave problema. Después ya podremos trabajar en la cultura digital para ser más competitivos y agresivos, la inclusión de la tecnología o la robotización del entorno. No se trata de competir contra las grandes superficies o el comercio electrónico, sino de aprovechar la principal ventaja que tenemos que es la cercanía al entorno y al cliente. Todo cansa y el auge de internet cansará porque a los consumidores también les gusta pasear, ir al comercio y tocar las cosas antes de comprarlas.

«No puedes ir en contra del mercado ni decirle a un señor que no alquile su local a una franquicia»

–¿Cree que está en riesgo el comercio tradicional?

–No. El comercio es algo necesario para el entorno, fíjate cómo está esta plaza... Lo que ocurre es que cada día es más fácil montar un negocio y la competencia crece. Si te fijas, durante los años de crisis ocurrió una cosa curiosa: muchos comercios desaparecieron porque la crisis se lo comió pero también fueron los años en los que se dispararon las franquicias. Si tienes clara la forma en la que debes acometer el negocio, conocimiento del mercado y de los consumidores, ¿por qué no vas a seguir adelante?

–Pero el aumento de las franquicias acaba con la singularidad de las ciudades.

–Es cierto que todas las ciudades son ya lo mismo y que se ha perdido la singularidad, pero es cuestión de oportunidad y de costes. Desde un punto de vista romántico me gusta ver esa ciudad singular y esos establecimientos de toda la vida, pero no puedes ir en contra de los que es el mercado y el negocio porque no se le puede decir a un señor que alquila un local que no se lo alquile a una franquicia.

–¿El Ayuntamiento no debe proteger al comercio tradicional?

–El proteccionismo, bajo mi punto de vista, no sé si es la solución en este nuevo mercado global. ¿Durante cuánto tiempo vas a poder legislar? El Ayuntamiento podría ayudar al comercio a ese cambio de mentalidad y formación, pero tienes que enseñarles a pescar.

–Otro debate intenso: ¿es partidario de abrir domingos y festivos?

–Tengo una visión personal, pero no tengo aún una opinión formada. Permítame que no la diga hasta que no tenga más conocimiento.

–Pero todos esos argumentos anti proteccionismo se podrían trasladar a este asunto.

–Sí, o no. ¿Tú puedes competir contra un comercio en internet que abre 24/7 y que te manda el paquete a las horas? Es imposible. ¿Podemos decirle a los comercios en internet que no abran los domingos? La cuestión es qué quiere el cliente, no podemos olvidarnos del cliente porque es el que consume. Si tenemos claro que él es quien decide, ¿cómo podemos obligarle a que compre donde digamos y en el momento que digamos?

–¿Cómo ve el nacimiento de otra federación de comercio. ¿Lo ve como competencia?

–No. Actualmente existe una pluralidad en la representatividad del comercio, mientras ellos tendrán una visión, nosotros otra. El comercio merece tener todo el apoyo y la ayuda que se precie. Esto es un trabajo no retribuido para intentar aportar algo y mientras más seamos, mejor. Creo que nos podemos complementar bien, acabamos de terminar con la firma del convenio colectivo y hemos participado en la mesa las dos federaciones. Nos podemos entender porque creo que ambos perseguimos el mismo objetivo, que es la mejora del comercio.

–¿Tienen alguna petición para las administraciones?

–Me consta que están muy comprometidas con el comercio de proximidad y, sobre todo en una ciudad como Málaga que es turística, cultural y que se ha transformado completamente. Málaga no tiene nada que ver con la de hace 10 años y el comercio la ha acompañado en ese cambio. Porque el ser humano busca ser feliz y vamos a ver a partir de que medios buscamos esa felicidad.