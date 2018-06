El jeque Al-Thani vuelve a ser apeado de su rotonda una vez más por aprobación del pleno Imagen de archivo de la rotonda del jeque. El PP le deja caer con una abstención mientras que la oposición en bloque acuerda que se renombre 'Afición Malaguista' a la glorieta PILAR R. QUIRÓS Málaga Martes, 5 junio 2018, 18:58

La glorieta que el Ayuntamiento de Málaga le brindó al jeque Al-Thani en mayo de 2014 empezó con la 'reprobación' de la Junta Electoral Provincial, que no dejó al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que la inaugurara 'in situ' con el protagonista por ser periodo electoral. A cambio hubo de realizarse un discreto acto en el Ayuntamiento. Ya saben lo que dice el refrán: 'Que lo que mal empieza, mal acaba'. Pues bien, el pleno de la ciudad es la segunda vez que apea a Abdullah Al-Thani de su rotonda gracias a una moción socialista, que pedía que se cumpliese el acuerdo plenario para retirarle el nombre del propietario del Málaga CF; y que se rotulase de nuevo con el nombre de 'Afición malaguista' (una idea que en principio impulsó IU-Málaga para la Gente, pero que no registró como moción).

Esto se produjo casi a la chita callando, en una moción que no se debatió siquiera, y en la que el equipo de gobierno del PP dejó caer a Al-Thani con una abstención, aunque tampoco tenía muchas opciones frente al voto a favor en bloque de la oposición, que suma más ediles que el del equipo de gobierno del PP. Esta tarde, las filas andaban mermadas en ambas bancadas y fueron 15 votos a favor frente a las 12 abstenciones del PP lo que han propiciado que la glorieta vuelva a estar en el aire. Por segunda vez sale adelante que el propietario del Málaga pierda el 'regalo' que le hizo la ciudad. Poco se sabe si el alcalde Francisco de la Torre cumplirá esta vez los deseos y designios del pleno. La primera vez es obvio que no lo hizo, e incluso la comisión de Calles dictaminó el pasado mes de abril que persistían los méritos por los que se acordó dicha denominación», es decir ponerle el nombre del jeque.

Lo que sí está claro es que el regidor no apoya al polémico jeque como en otras ocasiones, porque de hecho no lo ha mostrado públicamente, y menos ahora que el Málaga CF ha bajado a Segunda División. Esta vez, el equipo de gobierno del PP le ha dejado caer sin ni siquiera mostrarle la más mínima defensa.

El pleno también ha aprobado por unanimidad destacar la actitud de entrega de la afición malaguista, reconocer el éxito cosechado por el Málaga CF femenino y el Atlético Malagueño, que han ascendido de categoría (a Primera División y a Segunda División B); así como instar al equipo de gobierno del PP al apoyo del deporte base y a incrementar la apuesta por el deporte femenino en igualdad de condiciones con su homólogo masculino.