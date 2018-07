IU-Málaga para Gente cree que puede existir prevariación en la gestión de los expedientes de infracción de Urbanismo Eduardo Zorrilla, en una imagen de archivo. / Ñito Salas Zorrilla denuncia que están sin resolver el 70% de las denuncias que recabó el Ayuntamiento entre 2006 y 2016 JESÚS HINOJOSA Málaga Lunes, 9 julio 2018, 13:42

El portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha afirmado este lunes que puede existir prevaricación en la gestión de los expedientes de infracción que ha tramitado la Gerencia Municipal de Urbanimo en la última década, cuestión que está siendo objeto de una comisión de investación a nivel municipal que este martes celebrará su segunda sesión. Zorrilla ha precisado que, entre 2006 y 2016, el Ayuntamiento registró 11.834 denuncias urbanísticas de las que el 70% están aún sin resolver. Además, ha apuntado que solo un 17% de esas denuncias, 2.074 en concreto, han derivado en un proceso sancionador. Por otro lado, más de un millar han sido archivadas al haber caducado sin que se llevara a cabo trámite alguno para darles curso, según el portavoz de IU-Málaga para la Gente.

«Es verdad que parte de las denuncias que se registran no tienen fundamento, pero hay otros muchos casos en los que se confirma la existencia de una ilegalidad urbanística y que se archivan. En estos casos, o existe una responsabilidad de los jefes de la Gerencia, o existe una directriz política. Lo que ha ocurrido no es casual, había directrices políticas para que se sancionaran muy pocas infracciones por motivos electoralistas o de otra índole», ha manifestado Eduardo Zorrilla, quien ha llegado a afirmar que, si no se les ofrece una explicación clara al respecto en las sesiones de la comisión de investigación, «podríamos llegar a entender que podría constituir un delito de prevaricación».

En la comisión prevista para este martes comparecerán la anterior responsable del servicio jurídico del departamento de disciplina urbanística, Esther Sedano, y su actual responsable, Leonor Muñoz. En la primera sesión se sometieron a las preguntas de los concejales los tres inspectores con que cuenta la Gerencia de Urbanismo para revisar los expedientes de infracción, unos técnicos que pusieron de manifiesto la escasez de medios técnicos y humanos con los que se ven obligados a realizar su trabajo.