Isabel Aguilera, exdirectora de Google: «No temáis a la robotización. La digitalización crea nuevas oportunidades» La consultora en liderazgo competitivo sostenible advierte que "las cosas cambian cada vez más deprisa y que el confort ha pasado a la historia" AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 22 junio 2017, 15:55

“El emprendimiento, con las herramientas que tenemos hoy en día, nos hace que no tengamos que adaptarnos, sino que permiten producir el futuro que queremos y no tenemos excusa”. Así lo ha asegurado la ex directora general de Google España y Portugal y consultora en liderazgo competitivo sostenible, Isabel Aguilera, en la conferencia inaugural del Futuro en Español que se desarrolla en el Centro Pompidou de Málaga organizada por Vocento y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Según Aguilera, “el emprendimiento representa una enorme oportunidad”, pero ha advertido que tendremos que trabajar más, aunque de forma más humana, y que tendremos que reinventar nuestras vidas. “Asistimos a un futuro del Internet de todas la cosas”, ha asegurado.

Aguilera ha manifestado que la realidad virtual está aquí para quedarse. Ha puesto como ejemplo las ciudades inteligentes. “Estamos rodeados de información por todos lo lados”, ha dicho, a la vez que ha destacado que es posible cualquier avance tecnológico. “Las cosas pasan de prisa. La velocidad de cambio es exponencial”, ha apuntado.

La consultora ha manifestado asimismo que la vida ha cambiado y ha indicado que ha cambiado la forma de competir y la tecnología, una tecnología que nos acompaña en todo el proceso.

Sobre la tecnología, ha dicho que nos ha permitido ser más eficientes, ha mejorado la experiencia de los clientes, el modelo de negocio y nos ha permitido crear un nuevo modelo de negocio.

Aguilera ha manifestado sobre el cambio en la forma de competir que ahora lo que buscamos son ventajas competitivas transitorias, y no sostenibles como antes, y que sólo buscando las ventajas competitivas transitorias se puede competir.

Para la exdirectora general de Google España y Portugal, el objetivo es crecer de manera provechosa y “para ello es necesario emocionar, enamorar al cliente. Tenemos que escuchar al cliente”. “Lo fundamental es el conocimiento de los seres humanos”, ha asegurado Aguilera, para quien los consumidores lo quieren todo: diferenciación y costes.

Para la ponente, el mundo que viene va a ser más grande, en parte porque la tecnología se ha democratizado. “La tecnología tiene una parte oscura, pero es una enorme oportunidad de negocio y emprendimiento”, ha insistido.

“No tengáis miedo a la robotización porque la revolución digital crea nuevos conceptos, materiales, oportunidades, necesidades, trabajo, estilos de vida, formación…”, ha declarado Aguilera, para quien la revolución hay que hacerla desde dentro y que debe ir a conseguir un mundo mejor.

Aguilera ha terminado su conferencia afirmando que si “quieres marcar la diferencia, no son sólo negocios, tiene que ser también algo personal”.