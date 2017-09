Investigan si la instalación de gas del hotel había superado la revisión La gerencia del establecimiento emitió ayer un comunicado para mostrar su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer lo sucedido JOSÉ CARLOS ROJO SANTANDER. Sábado, 23 septiembre 2017, 00:13

El cartel de 'cerrado' coronaba ayer sendas puertas principales del hotel Campomar, en Isla. La investigación tratará de esclarecer el origen del escape de gas que afectó a 92 personas en la mañana del jueves y que ha provocado el fallecimiento de José Manuel Calleja, el hombre de 62 años que se encontraba en estado crítico.

Fuentes de la Consejería de Turismo e Industria, confirmaron que los técnicos del Gobierno trabajaron sobre el caso desde primera hora de la mañana. Según indica la legislación, le corresponde al propietario la responsabilidad de llevar a cabo las inspecciones correspondientes del suministrador de combustible para verificar que el funcionamiento de todo el sistema es correcto.

Preguntada por este periódico, la gerente del hotel Campomar prefirió no entrar en detalles de esta índole: «Lo único que me preocupa ahora es que no haya más víctimas. Estamos destrozados y necesitamos que todos los afectados se recuperen lo antes posible. No podemos hacer más declaraciones porque estamos rotos». Rocío Campo aseguró el día del accidente que era el primer problema que sufrían en el hotel en los 35 años de funcionamiento del establecimiento.

Horas después emitía un comunicado para dejar claro que «el establecimiento hotelero permanecerá cerrado el tiempo necesario mientras se desarrollen las investigaciones y las pruebas necesarias para esclarecer el suceso». «Desde el primer momento, la gerencia y empleados de este hotel han ofrecido la máxima colaboración para facilitar la labor de los servicios de Protección Civil y Emergencias en apoyo a las víctimas. También, se han puesto a disposición de la Guardia Civil, que ha abierto las necesarias diligencias para esclarecer el suceso, poniendo toda la información y documentación de la que se dispone».

Desde la Consejería de Industria se aseguró que sus técnicos trabajan por verificar que efectivamente la cadena de control de la instalación se ha cumplido; pero aún carecen de un informe que aclare la situación.