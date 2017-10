Investigadores de la UMA participan en un proyecto para el desarrollo de la tecnología 5G SUR Sábado, 21 octubre 2017, 00:22

málaga. Investigadores de la Universidad de Málaga pertenecientes al grupo Ingenierías de Comunicaciones participan en un proyecto encaminado a avanzar en el desarrollo de la tecnología 5G, la próxima generación de redes móviles que permitirá una mayor capacidad de los dispositivos.

Más velocidad de conexión, llegar a un mayor número de usuarios y la posibilidad de hacer que las conexiones ganen en calidad y se ofrezcan más servicios (entre ellos, el internet de las cosas) son otras de las prestaciones que busca este proyecto europeo, denominado ONE5G (E2E-aware Optimizations and advancements for the Network Edge of 5G New Radio).

Importantes operadoras de telefonía -entre las que se encuentra Orange o Telefónica-, proveedores de componentes e infraestructura -Huawei, Intel, Samsung o Nokia-, institutos de investigación y universidades -Fraunhofer, Aalborg University o UMA- están presentes en este proyecto, emplazado en el programa Horizonte 2020 y cuya financiación -procedente de la Comisión Europea- casi alcanza los ocho millones de euros.

Del total de presupuesto, casi 350.000 euros son gestionados por el grupo Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de Málaga, que tiene como cometido incidir en la optimización de la tecnología 5G, es decir, intentar sacar el máximo partido de sus características mediante el uso de algoritmos inteligentes. Y todo para propiciar una mayor capacidad y un mayor servicio: de alta fiabilidad y bajo retardo.