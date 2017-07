Cosas de la Ciudad Invadidos por la basura El inmueble de la fotografía sufrió un incendio en 2016. / SUR Las cubas metálicas distribuidas a lo largo de la calle Bodegueros han convertido la zona en un cúmulo de suciedad PABLO MARINETTO Málaga Jueves, 27 julio 2017, 12:27

El entorno de la calle Bodegueros y el Camino de San Rafael es una de las pocas zonas industriales que aún permanecen integradas en pleno casco urbano. Conforman el conocido como polígono industrial Ronda Exterior. La paralización del proyecto de los terrenos de Repsol y el abandono de algunos edificios por el traslado de empresas han convertido el entorno en un lugar decadente. Tanto es así que en febrero del pasado año, el inmueble situado en el número 18 de la calle Bodegueros sufrió un incendio en el que no hubo que lamentar daños personales. Sin embargo, el edificio, que estaba abandonado, almacenaba material de fontanería y PVC que con la deflagración provocó una intensa columna de humo. Pero este no es el único problema con el que tienen que convivir los comerciantes de la zona y los vecinos de las barriadas aledañas. A lo largo de la calle hay instaladas numerosas cubas metálicas para el depósito de residuos en los que la basura de acumula durante semanas. Los trabajadores de algunas empresas aseguran que es frecuente ver a particulares arrojando a los contenedores todo tipo de objetos como sofás o televisores, tal y como puede observarse en las fotografías. «No es la primera vez que se produce el pinchazo de una rueda en esta calle por culpa de los escombros y los cristales que hay alrededor de los contenedores», asegura Pedro Jiménez, vecino de la calle Alcalde Díaz Zafra. Lo cierto es que la zona demanda una limpieza en profundidad que los usuarios llevan esperando durante años y que aún no ha llegado. Y es que se ha convertido en un punto negro dentro de un distrito en el que ya se han llevado a cabo obras de acondicionamiento en otros sectores como la avenida Juan XXIII o en el actual bulevar Adolfo Suárez.

Sofá y restos de escombros junto a una de las cubas. / SUR

Calle Ferrándiz: Calzada en mal estado

La calle Ferrándiz es una de las vías principales que conecta el barrio de la Victoria con la zona Este de la ciudad. Pese a que a diario soporta un importante volumen de tráfico, el estado de la calzada está en pésimas condiciones. Además los usuarios y vecinos de la zona aseguran que llevan años soportando esta situación. A la altura del colegio Sagrada Familia El Monte, las raíces de los eucaliptos han provocado la rotura del asfalto y de parte de la acera, presentando numerosas grietas. María Morillo es vecina de la zona y asegura que la estrechez de la vía sumada a los numerosos badenes que presenta supone un peligro para los conductores.

Estado de la calzada. / SUR

Este no es el único punto en mal estado de la zona. En la bajada de Gibralfaro hacia El Limonar, la calle Sierra del Co presenta una curva bastante pronunciada en la que ya se ha producido algún que otro accidente a causa del estado de la vía.