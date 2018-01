Interior vacía la cárcel de Archidona y lleva al resto de internos a otros CIE Imagen de archivo de uno de los primeros autobuses que llevaron inmigrantes a la prisión. :: Fernando torres La plataforma contra el internamiento y la acusación particular en el caso del fallecido en prisión cuestionan la medida FERNANDO TORRES ARCHIDONA. Jueves, 11 enero 2018, 00:30

La cárcel de Archidona se ha quedado vacía. Todos los inmigrantes han ido abandonando de forma progresiva el centro penitenciario de Archidona hasta ayer, día en el que fue trasladado el último grupo. Tras esta salida se pone fin a un polémico episodio que comenzó a mediados de noviembre, cuando se habilitó el edificio, todavía sin inaugurar, como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional. El Ministerio del Interior anunció ayer este último movimiento a través de un comunicado en el que resaltaron el cumplimiento del compromiso de dejar la cárcel libre a principios de enero.

Para cumplir con este plazo, los 67 internos que ayer todavía permanecían en la prisión fueron trasladados a otros CIE del país. En concreto, según pudo saber este periódico, cuarenta personas fueron trasladadas a Barcelona, otras veintidós a Madrid, cuatro a Algeciras y una a Tarifa. Según las fuentes consultadas, el operativo inicial contemplaba llevar a cabo las expulsiones a Argelia desde la propia prisión, estando programado el último el próximo martes, coincidiendo con el plazo legal máximo de internamiento (60 días).

No obstante y siempre según las mismas fuentes, la muerte de uno de los internos, que fue encontrado ahorcado en su celda, ha acelerado los movimientos del Ministerio, que ha tomado la decisión de dejar la cárcel libre lo antes posible y poder cumplir así con la promesa de inaugurarla como centro penitenciario a principios de año.

PSOE, IU y Ciudadanos celebran que el Gobierno ponga fin a la medida especial Todavía no se han evaluado los daños, que serán reparados «lo antes posible»

Precisamente es la muerte de uno de los argelinos la que sustenta las principales críticas del traslado a otros CIE. Amanda Romero, abogada que representa a la familia del fallecido como acusación particular, teme que este cambio de planes «esté basado en querer alejar de Málaga a los posibles testigos oculares de lo ocurrido aquél día», según indicó a SUR. El titular del Juzgado Único de Archidona archivó la causa tras considerar que la muerte fue de naturaleza suicida al constatar a través de las cámaras de seguridad que el ahorcamiento se produjo en el interior de la celda a la que nadie accedió cuando sucedieron los hechos, salvo el fallecido. Tanto Romero como la acusación popular pidieron en su momento que se paralizaran las expulsiones para no entorpecer la investigación, medidas cautelares que fueron rechazadas al quedar constatado que no hay testigos de los hechos.

A pesar de ello, tanto la abogada como la Plataforma contra el CIE de Archidona criticaron ayer la medida, ya que el archivo de la causa ha sido recurrido a fin de que se desarrolle un investigación «profunda y más completa».

En la esfera política, el PSOE malagueño emitió ayer un comunicado celebrando la decisión, aunque lamentaron que no se haya tomado antes, ya que la medida de internar a los inmigrantes en la prisión ha tenido «consecuencias», según dijo en el comunicado el secretario de Políticas Migratorias y Exterior del partido, Antonio Yuste.

Presión de colectivos

Por su parte, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, felicitó a las organizaciones y colectivos sociales que «han hecho presión» contra la medida de Interior. El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso también celebró «que el Gobierno haya entrado en razón» poniendo fin a este capítulo.

Según explicaron desde Interior en el mismo comunicado, los responsables del centro comenzarán a reparar los daños que se han producido en las instalaciones, fruto de numerosas revueltas y enfrentamientos entre los internos y la Policía Nacional. Ayer visitó la prisión una comitiva encargada de evaluar los daños, que todavía no ha emitido el informe que ponga cuantía a la reparación de los mismos.