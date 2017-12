Cosas de la Ciudad Insolidaridad vecinal en el barrio de El Copo de Málaga Restos de muebles y cartones junto a los contenedores de reciclaje. En la calle Sanhedún se acumulan muebles y residuos desde hace más de una semana junto a uno de los puntos de reciclaje PABLO MARINETTO Málaga Jueves, 28 diciembre 2017, 09:17

No es la primera vez que SUR recoge en sus páginas la acumulación de muebles junto a los contenedores de basura durante días. Por desgracia, se trata de un problema frecuente y que tiene lugar en prácticamente todos los distritos de la ciudad, sin excepción. Hace ya unos meses que el Ayuntamiento estableció un día concreto de recogida para cada barriada en un intento por acabar con esta situación. La medida venía a sustituir al procedimiento establecido con anterioridad y basado en la demanda telefónica. Pese a que el incumplimiento de la norma puede suponer una sanción de hasta 750 euros, su efecto no ha sido el esperado.

En el malagueño barrio de El Copo, concretamente en la calle Sanhedún, se acumulan muebles y distintos residuos desde hace más de una semana junto a uno de los puntos de reciclaje. Lo cierto es que el depósito debe hacerse en los contenedores de basura orgánica por lo que en este caso no solo está en duda la efectividad del servicio, sino la falta de solidaridad vecinal. Manuel Ávila es vecino de la zona y asegura que cada día se acumulan más residuos en este punto. «Parece que el responsable deja la basura a altas horas de la noche. Está claro que no es responsabilidad de Limasa que la gente no cumpla la ordenanza municipal, pero alguien tendrá que poner una solución», explica Ávila. Y es que junto al contenedor de reciclaje de papel se acumulan varias tablas, cajas de zapatos, platos y cartones que ofrecen un aspecto lamentable del barrio. Los vecinos esperan al menos que Limasa retire los enseres. Que el resto tome conciencia es más difícil.

Aspecto del alcorque.

El Limonar. Restos de podas

Si uno pasea por el barrio de El Limonar, es difícil no encontrarse con montañas de hojas y restos de podas en cada esquina. Quienes residen en la zona aseguran que es un problema habitual y permanente debido a la multitud de vegetación que existe en las calles de esta zona de la ciudad, pero también a los jardines particulares de las casas y comunidades de vecinos.

En la imagen puede apreciarse el aspecto que presenta este alcorque junto al Centro Cultural Gutiérrez Romero, en la calle República Argentina. Esa misma imagen se repite unos metros más arriba, en la calle Sierra de los Castillejos y en otras tantas. Hay que recordar, que existe obligación por parte de la ciudadanía de solicitar la retirada de restos de podas, talas, jardinería o escombros no superiores a un metro cúbico a través del número de teléfono 900 900 000, cuyo uso es gratuito. De superarse esa cantidad, los usuarios deben contactar con alguna empresa autorizada para su retirada y depósito en cualquiera de los Puntos Limpios que hay instalados en la capital.