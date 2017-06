La innovación, vía para conectar con Latinoamérica Salvador Salas Expertos profesionales han debatido y compartido experiencias sobre los retos para crecer e impulsar el desarrollo de nuevos negocios AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 22 junio 2017, 18:07

Málaga y, concretamente el Centro Pompidou Málaga ha sido escenario hoy de una nueva jornada del foro Futuro en Español, una iniciativa de Vocento (grupo al que pertenece SUR) y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Esta es la tercera ocasión que ejerce como anfitriona en un encuentro que ha reunido a expertos y personalidades del mundo del emprendimiento de ambos lados del Atlántico. Durante el encuentro de hoy se ha analizado cómo España y América Latina, que presentan dos ecosistemas de emprendimiento e innovación diferentes., están poniendo en marcha una serie de instrumentos que tienen como objetivo permitir y fomentar la inversión a los emprendedores, atraer talento y empresa inversoras.

Para conocer la situación actual de los dos ecosistemas, la experiencia personales de profesionales de éxito y dar voz a los que tienen que decir en este aspecto, Futuro en Español ha celebrado hoy este debate que ha estado divido en distintas sesiones durante la mañana.

La cita ha sido abierta por el director general de Prensa Malagueña, José Luis Romero, que ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes al encuentro. Romero ha expuesto que la vocación del foro es acercar a instituciones, empresas, directivos y personas al intercambio de ideas. El director para Europa de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Guillermo Fernández de Soto, como entidad promotora del foro, ha empezado su intervención diciendo que existen oportunidades infinitas para España y ciudades como Málaga en América Latina, pero que tienen un gran desafío si quieren mantenerse en la cadena de valor y no perder todo el avance que han registrado. Asimismo ha señalado que en la actualidad Latinoamérica presenta el problema de una oferta exportadora precaria en valor tecnológico. Más información sobre la inauguración aquí.

“El emprendimiento, con las herramientas que tenemos hoy en día, nos hace que no tengamos que adaptarnos, sino que permiten producir el futuro que queremos y no tenemos excusa”. Así lo ha asegurado la ex directora general de Google España y Portugal y consultora en liderazgo competitivo sostenible, Isabel Aguilera, en la conferencia inaugural del Futuro en Español que se desarrolla en el Centro Pompidou de Málaga organizada por Vocento y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Según Aguilera, “el emprendimiento representa una enorme oportunidad”, pero ha advertido que tendremos que trabajar más, aunque de forma más humana, y que tendremos que reinventar nuestras vidas. “Asistimos a un futuro del Internet de todas la cosas”, ha asegurado. Más información sobre su intervención aquí.

“Emprender o morir". Este era el titulo del primero de las dos mesas redondas programadas dentro del foro Futuro en Español. En el análisis han participado cinco grandes expertos de uno y otro lado del Atlántico. En este debate intervinieron el director general de RedEmprendia y moderador del dialogo, Senén Barro, el CEO y cofundador de juntoz.com, Fernando D’Alessio, el CEO de Educaedu, Fernando Bacaicoa, el cofundador de trabajando.com y presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica (ASELA), Juan Pablo Swett y e. concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Malaga, Mario Cortés. Más información de su intervención aquí.

La segunda de las mesas redondas de la jornada abordaba los Ecosistemas innovadores en España, y América Latina. La mesa ha estado moderada por la vicepresidenta de Desarrollo de Negocios Internacionales, entidad organizadora de South Summit, Natalia Bayona, que ha señalado que de la “crisis nacen nuevas oportunidades” y ha asegurado que América Latina está llena de talentos. No obstante, ha indicado que mientras en España hay grandes empresas que están haciendo alianzas y creando corporaciones, en Latinoamérica ello es algo que sigue despertando reticencias, cuando las corporaciones facilitan el desarrollo. También han intervenido el director de innovación Organizacional de la corporación Ruta N Medellín, Andrés Felipe López Bermúdez, el director del programa de Desarrollo Emprendedor de América Latina (PRODEM), el economista Hugo Kantis, así como Mariano Tejedor, de red.es, y el vicerrector de innovación Social y Emprendimiento de la UMA, Rafael Ventura. .Más información sobre lo hablado en esta mesa de debate aquí.

El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha agradecido en la clausura del foro Futuro en Español la elección la capital para el desarrollo de este encuentro por entender que convierte a Malaga en centro del emprendimiento y la innovación.

Ruiz espejo ha señalado que Malaga ha sabido aprovechar sus atractivos no sólo para atraer a miles de turistas, sino también a empresas y talentos, dadas las buenas condiciones socioeconómicas de la provincia y por el papel que lleva a cabo la UMA. En este sentido, que la gran cantera de talentos que existe en Malaga ha permitido que muchas empresas se hayan instalado en el PTA. Más información de su intervención aquí.