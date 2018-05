Ingresa en prisión un entrenador de la Escuela del Málaga por corrupción de menores

Un supuesto caso de corrupción de menores vuelve a sacudir al deporte base malagueño. Un entrenador de fútbol ha sido detenido por la Policía Nacional en la capital acusado de contactar con adolescentes a través de redes sociales para conseguir que éstos le enviaran imágenes íntimas, lo que se conoce como 'grooming'. La jueza lo ha enviado a prisión.

Según ha podido saber SUR, el sospechoso está vinculado a la Escuela del Málaga, que está formada por un numeroso grupo de niños que se reparten en distintos equipos en función de su edad –entrenan en las instalaciones de la Federación– con el objetivo de mejorar sus cualidades futbolísticas; de alguna manera, también sirve de filtro, en su caso, para nutrir a la Academia, que es la cantera oficial del club.

El Málaga no se ha pronunciado oficialmente sobre este suceso, si bien fuentes próximas al club confesaron ayer a este periódico que los dirigentes se acababan de enterar de la investigación y que se sentían también víctimas. La entidad de Martiricos, en este sentido, puso en marcha hace algunos años la obligatoriedad de presentar un certificado de antecedentes penales para desempeñar cualquier función, algo que hizo antes de que fuera obligatorio para todos aquellos que tuviesen relación con menores en el ejercicio de su trabajo. En este caso se entiende que ocurrió lo mismo, pero no fue detectada ninguna anomalía debido a que no existían precedentes en este sentido.

El arrestado pasó ayer por la tarde a disposición del Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, en funciones de guardia, donde negó por completo los hechos por los que se le investiga. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmaron que la jueza decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de corrupción de menores. La causa continuará en el Juzgado de Instrucción número 11 de la capital, que ya tenía abierta una investigación sobre este caso.

En el club de Martiricos se sienten también víctimas de lo sucedido

Las pesquisas comenzaron tras varias denuncias de adolescentes que aseguraban estar siendo extorsionados por usuarios de redes sociales; al parecer, la persona (o personas) que estaba detrás de esos perfiles decía tener imágenes de las víctimas y amenazaba con difundirlas si no le enviaban fotos o vídeos de cáracter íntimo. Se da la circunstancia de que los afectados son jugadores y que el principal sospechoso, cuando las pesquisas desembocaron en él, ha resultado ser entrenador de fútbol base.

Método del 'grooming'

El método es el conocido como 'grooming', del que la policía alerta permanentemente tanto en Internet como en sus charlas en centros escolares. Consiste básicamente en que usuarios adultos se hacen pasar por jóvenes o incluso por menores para, tras establecer lazos de amistad y ganarse la confianza de niños o adolescentes, conseguir a través de la red imágenes suyas de contenido sexual.

Este nuevo caso de supuesta corrupción de menores se produce apenas un mes después de que la Fiscalía formulara escrito de acusación (ver SUR, edición del 5 de mayo) contra otro histórico del fútbol base que también trabajó en las categorías inferiores del Málaga. Era J. C. C. F. (44 años), que fue detenido en diciembre de 2016 –lleva en prisión desde entonces– por abusos sexuales a un jugador al que entrenó y por intercambiar imágenes de contenido sexual con otros cinco. Todos eran menores.

Esas seis primeras denuncias, que supusieron el arresto de J. C. C. F., fueron sólo la punta del iceberg, ya que la policía, al analizar su teléfono y un ordenador e indagar en los clubes donde entrenó, acabó por identificar a un total de 25 posibles víctimas (de entre 11 y 17 años) del procesado, que admitió tener «un problema» y reconoció que lo que hizo «no era ético».

Concluida ya la instrucción de aquel caso, la Fiscalía de Málaga lo acusa, entre otros delitos, de abusos sexuales, corrupción de menores, exhibicionismo y provocación sexual o acoso sexual a menores y pide para J. C. C. F. penas que suman 100 años y siete meses de prisión, aunque, en el supuesto de ser condenado, el procesado sólo podrá cumplir 20.

El fiscal, en su relato acusatorio, sostiene que el procesado, aprovechando su condición de entrenador y la ascendencia que ello provocaba en los menores a los que dirigía, habría realizado tocamientos en varias ocasiones a una de las víctimas, mientras que, con el resto, mantuvo conversaciones en persona o por WhatsApp en las que, al parecer, les hacía proposiciones sexuales.

J. C. C. F. entrenó, entre otros, a la Olímpica Victoriana, el Puerto Malagueño, el Rincón de la Victoria o incluso el Málaga, donde estuvo aproximadamente entre los años 2012 y 2014, cuando el club prescindió de sus servicios. Desde el 7 de octubre de 2016 era el responsable del material en el equipo de primera andaluza cadete en el Alhaurín de la Torre, aunque solo sobre el papel, ya que el fiscal considera que, de hecho, era el entrenador. De hecho, el Ministerio Público considera que los clubes a los que pertenecen las supuestas víctimas son responsables civiles subsidiarios.

Además de estos dos casos, el pasado febrero, otro entrenador de fútbol malagueño fue condenado a nueve años de cárcel por abusos a tres menores a los que, según el fallo, ofrecía un entrenamiento personalizado con la promesa de convertirlos en jugadores a nivel profesional. El condenado, de 63 años, les proponía firmar un «contrato de futbolista» mediante el que las víctimas lo contrataban a él como entrenador personal.